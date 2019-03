Mobilier adapté en bibliothèque : des modèles d'impression 3D gratuits

Favoriser l'accès de tous

L'initiative réunit Ikea et les organisations à but non lucratif Milbat et Access Israel, qui travaillent toutes les deux pour améliorer le quotidien des publics empêchés : ensemble, elles ont imaginés, designés et dessinés des accessoires simples et fonctionnels. Ces derniers s'ajoutent à des meubles, s'utilisent comme un accessoire supplémentaire ou remplacent des éléments habituels.On découvre ainsi un surélévateur de lit, un support pour accueillir une canne, ou encore une sorte de porte-clef qui vient s'attacher aux fermetures éclair. Autant d'accessoires qui simplifient la vie à des individus concernés par des handicaps moteurs, mais aussi visuels.Quelques-uns des modèles se destinent en effet aux lecteurs : on retrouve ainsi un dispositif qui, à l'aide d'un miroir, permet à une personne en fauteuil roulant de distinguer ce que contient une étagère, avant de tendre le bras pour atteindre un objet ou un livre en particulier. Ou encore un « Mega Switch » qui, attaché devant l'interrupteur d'une lampe, par exemple, permettra de l'éteindre ou de l'allumer plus facilement.Un autre accessoire permet aux personnes rencontrant des difficultés visuelles de mieux percevoir les limites d'une étagère. Tous les objets présentés peuvent être imprimés grâce à un dispositif d'impression 3D. Malheureusement – Ikea oblige – la plupart d'entre eux sont conçus pour des meubles et produits Ikea avant tout.Cela dit, il n'est pas interdit de s'en servir dans d'autres environnements, ou encore de s'en inspirer...Les modèles 3D sont à retrouver à cette adresse