Mobilisée, la bande dessinée remercie “tous ceux qui prennent soin de nous”

Depuis l'annonce du confinement, de nombreuses initiatives ont vu le jour pour remercier le personnel soignant en première ligne face à la pandémie du Covid-19 : collectes de fonds, dons en tout genre, vidéos de chant, messages, ou simplement applaudissements, à sa fenêtre ou au balcon, le soir à 20h. La maison d'édition Dupuis a décidé de s’associer à ce mouvement de gratitude avec leur arme la plus puissante : la bande dessinée.



Les Éditions Dupuis ont eux aussi voulu remercier « tous ceux qui prennent soin de nous » comme le personnel soignant évidemment, mais aussi ceux qui continuent à travailler dans la grande distribution, les maisons de repos, les services de livraison, la sécurité, l’enlèvement des ordures, le nettoyage et la désinfection, « et tant d’autres » précisent-ils.Pour ce faire, la maison belge spécialisée dans la bande dessinée à fait appel à l'auteur Nob. Dessinateur, scénariste et coloriste de bande dessinée français, Nob – de son vrai nom Bruno Chevrier – est connu pour être le créateur de Bogzzz, mais aussi Mon ami Grompf, Mamette, ou encore Dad, une série récompensée par le Prix Saint Michel dans la catégorie humour/jeunesse en 2017.Il a décidé de mettre son talent et son expérience de dessinateur de BD au service de ceux qui jouent un rôle central dans cette lutte contre la propagation du virus, mais aussi à tous ces travailleurs qui continuent d'exercer leur métier malgré la forte exposition au virus.Vous trouverez l'illustration ci-dessous. Les Éditions Dupuis proposent aux personnes qui le souhaitent de la découper et de la coller aux vitres de la maison.