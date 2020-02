Mog, le célèbre chat de Judith Kerr, fête son anniversaire

Pour l’écriture de sa série déclinée autour du personnage de chat gris et rondouillard, Mog, la romancière Judith Kerr s’est tout bonnement inspirée de son propre chat. Le premier titre, Mog the Forgetful Cat (Mog oublie tout, traduit par Ramona Badescu, Albin Michel Jeunesse), a été publié en 1970 au Royaume-Uni, et deviendra un classique de la littérature jeunesse britannique.La série, composée en tout de 17 livres, connaitra par la suite un succès d'ampleur international. Traduite dans 21 langues, ses titres se sont écoulés à plus de quatre millions d’exemplaires dans le monde.En accord avec l'auteure avant sa mort en mai 2019 , la maison d'édition britannique de Judith Kerr, HarperCollins, a décidé de consacrer cette année 2020 à une série de publications inédites pour commémorer les 50 ans de la série.Sont ainsi prévues la publication d’une édition illustrée spéciale anniversaire de Mog the Forgetful Cat, ainsi qu'une nouvelle collection audio de huit titres de la série pour enfants, disponible sur CD ou en version numérique par téléchargement. Celle-ci comprendra notamment la déclinaison inédite en livre audio des ouvrages Mog and Bunny (Mog et Bunny, Albin Michel), Mog and the Granny, Mog in the Dark et Mog on Fox Night (Mog, la nuit des renards, Albin Michel) lus et interprétés par la fille de Judith Kerr, l’actrice et artiste Tacy Kneale.À compter d’octobre, et en prévision des fêtes de Noël, sera publié un livre de poche du titre Mog’s Christmas, suivi en novembre d'une anthologie cartonnée de six histoires de Mog, intitulé The Mog Treasury. Dans la lignée des fêtes devrait également être diffusée le jour du réveillon 2020 sur Channel 4 l'adaptation télévisée de Mog the Forgetful Cat, coproduite par HarperCollins et Lupus Films.Le titre fera également l’objet d’une adaptation théâtrale, créée par The Wardrobe Ensemble et coproduite par The Old Vic, Nuffield Southampton Theatres, Underbelly Productions et Wardrobe Ensemble, dont les premières tournées sont prévues pour cet été en Angleterre.Née à Berlin en 1923 dans une famille juive, Judith Kerr a dû fuir l’Allemagne avec sa famille avant l’arrivée au pouvoir des nazis, en 1933. L'exil les conduira en Angleterre 1936. Avant de se consacrer à l’écriture, Judith Kerr a travaillé en tant que scénariste pour la BBC. C’est en 1968, lorsque parait son premier album pour enfants, The Tiger Who Came to Tea, inspiré de son expérience de jeune mère, que sa carrière d’écrivain démarre.Le livre est en effet un succès, et s’écoule à plusieurs millions d’exemplaires dans le monde. Ce ne sera toutefois qu'en 2017, qu'il paraitra en France chez Albin Michel jeunesse — comme le reste de l'œuvre de Judith Kerr — sous le titre Le Tigre qui s’invita pour le thé. Il a été traduit par Ramona Badescu.Par la suite, Judith Kerr n’a cessé de s’adonner à l’écriture en publiant de nombreux albums jeunesse ainsi que des romans, parmi lesquels on peut citer Quand Hitler s’empara du lapin rose (École des Loisirs, 1987 et republié chez Albin Michel en 2018). En 2012 elle obtient l'ordre de l'Empire britannique pour ses services à la littérature pour enfants et à l’éducation sur l’holocauste.En 2016, elle reçoit le prix BookTrust Lifetime Achievement pour sa contribution à la littérature jeunesse, puis sera nommée en 2019 l'illustratrice de l’année aux British Book Awards.via The Bookseller