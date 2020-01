“Mon libraire contre Amazon” : François Ruffin s'agace contre le géant

DonkeyHotey, CC BY 2.0



« J’aime bien mon libraire, Philippe, à Amiens. Mais il a une idée bizarre : il paye ses impôts. Contrairement à Amazon, installé à côté, qui dissimule ses bénéfices au Delaware et fraude la TVA sur 98 % de ses revendeurs. C’est du vol. Du vol des hôpitaux, des écoles, de la justice », écrit le député France Insoumise, originaire de Calais.S’il prend la parole, c’est pour évoquer l’implantation d’Amazon à Amiens. « On va trois minutes aux toilettes et sur leur ordinateur ils le savent. Là on va tester les bracelets électroniques. Un jour sans accident du travail — et là, c’est infantilisant — c’est un pain au chocolat », rapporte Ruffin, citant un employé, Marc, d’Amazon.Il revient également sur le rapport de Mounir Mahjoubi, portant sur la filiale française de la firme, qui aurait détruit 7900 emplois en 2018 en France . Aux États-Unis, on serait sur une base d’un emploi créé chez Amazon pour 2 emplois détruits. Splendide.Amiens aurait d’ailleurs apporté son écot : 3 millions € de subventions des collectivités, pour accueillir la firme. A contrario, Philippe, le libraire, n’a pas perçu d’argent : une concurrence déloyale.Conclusion du député, qui s’émerveille de la fortune de Jeff Bezos, PDG d’Amazon : en effet, 9 secondes de Jeff représentent un an de salaire de Marc, qui trime dans l'un des entrepôts. Dans sa bonté, et plutôt que de partir à la conquête des étoiles, Bezos ne pourrait-il pas, « fournir, pour les salariés, pour les États, pour les écoles, simplement un peu plus de moyens et de bonheur ici-bas ? »