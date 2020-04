Mona Chollet, Paul Lafargue... Les éditions La Découverte offrent des livres

S'assurer que chacun ait de quoi lire, voilà sans doute ce que les éditeurs avaient de mieux à faire pour apporter leur aide en cette période de confinement. Les éditions La Découverte, filiale du groupe Éditis, proposent ainsi cinq livres de leur catalogue en accès libre, qu'il est possible de lire en ligne par l'intermédiaire de l'outil Calaméo.Pas de téléchargement possible, donc, mais une belle lecture, assurément, sur les écrans. Les titres proposés sont Chez soi. Une odyssée de l'espace domestique, de Mona Chollet, Abondance et liberté. Une histoire environnementale des idées politiques de Pierre Charbonnier, Fabuler la fin du monde, de Jean-Paul Engélibert, Le droit à la paresse, de Paul Lafargue, et enfin le roman d'anticipation L'An 2440 de Louis-Sébastien Mercier, publié au XVIIIe siècle...L'ensemble des ouvrages est accessible à cette adresse , pendant toute la durée du confinement.