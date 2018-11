Montréal, dernières heures avant la fin du monde

#SALONLIVREMTL18 – Toutes les bonnes choses ont une fin, qu’elles s’appellent poutine, sirop d’érable ou salon du livre. Et quand, en quelques jours, on a pu profiter amplement des trois, alors, le journaliste heureux et comblé s'en peut retourner vers ses pénates, impatient de revenir. C’est donc fini, pour l’instant, car comme dit le chanteur, “je reviendrai à Montréal”.



En cette fin de semaine, il y eut un incident météorologique fâcheux. Ce n’est pas que l’on ait peur de la neige au Québec, mais la première surprend toujours. Et pour jolies que soient les rues, soudainement recouvertes d’un manteau neigeux, pas dit que les habitants se précipitent dehors. En effet, Les Montréalais ont un peu déserté le salon après la chute de température et de neige. Moins de monde, moins de ventes ? Pas sur tous les stands en tout cas.

Deux jours avant le départ, donc et place aux stars, qui sur l’espace de Gallimard éclipseraient la rentrée littéraire et les grands noms… Et parfois, la réalité dépasse la fiction, ou la rejoint, ou s'embrouille... qu'importe, les jeunes lecteurs sont ravis.

La peur du succès et du déferlement de fans, en cette journée du samedi, où les espaces de dédicaces affichaient des files d’attente considérables. Et souvent, les jeunes talents montants sont plébiscités par un lectorat qui a sensiblement le même âge : Rosalie Bonenfant en est un excellent exemple.





On n’avait pas encore osé Noël, dans les allées du Salon, mais le principe de l’arbre-livre était au rendez-vous — contrairement à l’aéroport Trudeau, qui affichait déjà la couleur (voir dans le caroussel).

Et dans tous les cas, outre l’espace de lecture numérique dédié, que l’Association des libraires du Québec (ALQ) avait mis en place, l’aéroport prend la mesure de son rôle social. Le point Relay verse ainsi dans l’histoire de l’édition, et plus spécifiquement du groupe Hachette, et de son fondateur, Louis Hachette, qui en 1852 ouvrit la première librairie de voyage dans une gare de Paris...









Et pour profiter de quelques derniers instants au Salon du livre de Montréal, qui s’achèvera ce 19 novembre, voici des miscellanées : on savoure, confortablement installé…