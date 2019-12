Montréal : la librairie Saga devrait ouvrir ses portes de l’Imaginaire en 2020

Un lieu d'échange et de rencontres

La librairie, qui ne devrait pas tarder à ouvrir ses portes dans le quartier de Notre-Dame-de-Grâce (Montréal), a déjà som nom : Saga. Sa création taraudait l’esprit de ses deux futurs gestionnaires, Mathieu et Ilya – tout comme celui de leurs chats Zelda et Link – depuis maintenant deux ans.Ce projet découlait d’un constat : plus aucune librairie spécialisée n’était présente dans la région depuis 2000. « La dernière librairie spécialisée était tenue par Claude Lalumière, un auteur francophone qui écrit en anglais : c’était Nébula, et elle a fermé en 2000. Il existe aussi à Toronto un établissement anglophone uniquement, Bakka-Phoenix, mais à Montréal, plus rien », avait expliqué Mathieu à ActuaLitté.Une situation à laquelle lui et son compagnon entendent donc bien remédier, au vu de la place considérable que prend la science-fiction dans le paysage littéraire. L’enseignant avait par ailleurs déjà contribué à offrir une plus large visibilité à cet univers littéraire en créant le Prix des Horizons Imaginaires. Remis cette année lors du Salon Littéraire de Montréal, il met à l’honneur un auteur québécois s'illustrant dans le genre, sélectionné par un groupe de lycéens. Cette année, c'est Christiane Vadnais, pour son roman Faunes , publié chez Alto qui en a été la récipiendaire.Saga proposera donc une sélection de titres spécialisés dans la littérature de genre relatif à l'univers de l'imaginaire telle que la science-fiction, la fantasy, mais proposera également du polar, des romans historiques ou encore de la littérature sentimentale. Ce, tout en se faisant un lieu propice à l'échange et aux rencontres, avec la mise en place d’un comptoir à thé, des salles d’ateliers, et autres organisations d’événements littéraires.D'ici là, nos futurs libraires comptent sur la participation de ses futurs visiteurs. Et l’initiative semble plutôt bien suivie: à peine deux jours que la campagne de financement participatif a été lancée que la somme récoltée atteint déjà la moitié du montant escompté — 2000 $.Alors qui sait, si jamais vous prévoyez au cours des années à venir un séjour au Québec (sans oublier de vous munir de votre AVE Canada comme certains à la rédaction...), vous pourrez peut-être découvrir la librairie dévolue à l’Imaginaire, alors bel et bien réelle.Pour participer à la collecte, c'est par ici.