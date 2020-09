Morges : le Livre sur les Quais instaure une rémunération des auteurs

2021, la véritable année test

« Un cadre idyllique entièrement dédié au livre pendant trois jours, le paradis des autrices et auteurs… ou presque. Car une toute petite partie des prestations seulement sont rémunérées », relevait en août 2018 l’association Autrices et auteurs de Suisse.Ce cadre, celui du Livre sur les quais à Morges, aura fait l’objet de nombreuses négociations avant d’adopter une rémunération.Son voisin, le Salon du livre de Genève, avait pourtant annoncé en avril de la même année que les intervenants seraient payés pour leurs prestations.« Cette thématique a été discutée largement et durant de nombreuses années, en Suisse, mais également partout dans le monde. La situation chez nous est encore plus complexe, car les intérêts des acteurs de la chaîne du livre sont différents dépendamment de leur langue », nous précisait Claude Membrez , directeur général de Palexpo.Pour l’édition 2020, définitivement marquée par les changements — tant d’organisation qu’éditoriaux, et plus encore par la crise sanitaire — la rémunération sera acquise à Morges. L’ADS indique dans un communiqué qu’en dépit des conditions difficiles de cette édition, « les organisatrices ont accédé à une revendication de longue date […] décidant de rémunérer les autrices et auteurs invités pour leur prestation ».Tout à la fois reconnaissance et valorisation dans une période complexe pour toutes et tous « chaque source de revenu, même modeste, compte pour les artistes de la plume qui ont vu, ces six derniers mois, rencontres et festival annulés ou reportés les uns après les autres ».Ce choix n’intervient pas simplement à quelques jours de la manifestation. De fait, après la dissolution de l’association qui supervisait Le Livre sur les Quais, une fondation l’a remplacé. Fanny Meyer, directrice de l’événement, indique que cette rémunération comptait par les prérogatives du Conseil de Fondation, au moment même de sa constitution.« Nous nous sommes donc appliqués à le mettre en œuvre, et je suis plutôt satisfaite de la communication de l’ADS à ce sujet. Évidemment, nous restons ouverts sur les futures discussions avec les interlocuteurs qui s’empareront du sujet », note-t-elle.Le point d’achoppement tient en ce que la Suisse ne dispose pas d’une harmonisation des pratiques : les conditions, les modalités de règlements, les prestations seront amenées à évoluer, justement dans la perspective d’une pratique commune.Pour cette année, la manifestation a choisi pour une rémunération « versée à tous ceux qui participeront, en somme. Nous n’avons pas, pour 2020, décidé de payer une table-ronde ou un débat. De même, alors que les dédicaces sont au cœur de notre festival, elles tiennent une place à part », continue Fanny MeyerTrois forfaits apparaissent alors : 300 francs suisses pour une dédicace et un événement, avec des évolutions de 400 CHF pour deux événements, et 500 CHF pour trois. « Nous avions anticipé cela en sollicitant plusieurs sponsors, et certains bailleurs de fonds, informés de ce que les sommes seraient reversées pour partie aux auteurs, ont pu participer un peu plus. »En parallèle, 2020 année Covid, les budgets restent particuliers avec des dépenses à la baisse sur certains postes. « La véritable année de tests, ce sera 2021, de toute évidence. »