Morrison, Hilary Mantel­, Murakami : les livres de l'été de Barack Obama

(World Travel & Tourism Council, CC BY 2.0)

L'été et la fin de l'année venus, Barack Obama a pris l'habitude de partager ses lectures, pour susciter des découvertes ou des discussions sur sa page Facebook. Grand lecteur, il y affiche, en une publication, les derniers livres qu'il a appréciés, qu'il s'agisse de romans, d'essais ou d'autobiographies. Fin 2018, il avait ainsi rendu hommage au livre de son épouse Michelle Obama, Becoming, grand succès de cette même année ...Pour commencer sa liste de mi-2019, Obama a évidemment rendu un hommage à Toni Morrison , disparue récemment : « Pour commencer, impossible de se tromper en choisissant de lire ou relire l'oeuvre complète de Toni Morrison. [...] Vous serez heureux de les avoir lus », assure l'ancien président en assurant que tous les romans de l'auteure afro-américaine sont importants.Le dernier livre de Colson Whitehead, The Nickel Boys, pas encore disponible en français, figure en bonne place parmi les lectures d'Obama, qui qualifie celle de ce livre de « nécessaire » : l'ouvrage décrit une période « dont les lois Jim Crow [ségrégationnistes, NdR] et les incarcérations de masse ont déchiré des vies et forgé des destinées dont les conséquences se ressentent encore aujourd'hui ».Obama recommande également les nouvelles de Ted Chiang, réunies dans le recueil Exhalation, qui représentent pour lui « la meilleure science-fiction possible ». Wolf Hall, ou Dans l’ombre des Tudors en français, de Hilary Mantel, fait partie des lectures de rattrapage d'Obama : le livre paru en 2009 « est toujours très bon aujourd'hui », promet-il. L'ouvrage a été traduit par Fabrice Pointeau pour Sonatine en 2013.L'immanquable Haruki Murakami est présent dans la liste d'Obama avec Des hommes sans femmes (trad. Hélène Morita chez Belfond), un recueil de nouvelles « qui laisse souvent plus de questions que de réponses ». Pas d'été sans thriller, et celui d'Obama n'est autre qu'American Spy de Lauren Wilkinson, qui est néanmoins « bien plus que cela », assure-t-il.The Shallows de Nicholas Carr, traduit en français par Marie-France Desjeux-Lefort sous le titre Internet rend-il bête ? chez Robert Laffont, a permis à l'ancien président de repenser le rapport du monde au réseau numérique. Une invitation à la réflexion, « que nous pourrions tous mettre un peu plus en pratique à notre époque ».Essai toujours avec un ouvrage de vulgarisation doublé d'une autobiographie, Lab Girl de Hope Jahren, suivi par Inland de Téa Obreht, tout juste publié aux États-Unis et dont Obama se garde bien de dévoiler l'intrigue, assurant simplement que « ceux qui attendaient son nouveau roman ne seront pas déçus ». Obama termine avec le livre de Dinaw Mengestu, Ce qu’on peut lire dans l’air, traduit par Michèle Albaret-Maatsch chez Albin Michel, et celui de Stephanie Land, Maid.