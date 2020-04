Mort à La Havane de Victor Batista Falla, mécène de la littérature cubaine

crédit Cour Grand-Ducale du Luxembourg



Victor Batista Falla était éditeur, et « l’un des plus grands mécènes de la littérature cubaine en exile. Sa mort est une grande perte pour toute la famille de Son Altesse Sérénissime la Grande-Duchesse », précise le message.Victor Batista Falla est né en 1933 à La Havane. Son père, Agustín Batista y González de Mendoza, avait fondé la Trust Company of Cuba, plus puissante banque de l’île à l’époque. Sa mère, María Teresa Falla Bonet, avait, elle, hérité de l’empire du sucre et de la banque de Laureano Falla Gutiérrez.Il quitta le pays à l’âge de 27 ans, pour s’établir à New York, puis à Madrid.Depuis New York, il finança la création de Exilio, entre 1965 et 1973, magazine où les jeunes écrivains et personnalités en exil pouvaient être publiés. Victor Batista Falla fut incité par le romancier Jesús Díaz à fonder la maison d’édition Colibrí à Madrid — qu’il dirigea jusqu’en 2013. Elle publiait des ouvrages d’auteurs cubains et d’autres.