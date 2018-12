Mort d'Edgar Hilsenrath, “un des écrivains européens les plus importants”

Edgar Hilsenrath, le 7 novembre 2018, à Paris (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

​​​​​​C'est en 1949 qu'Edgar Hilsenrath commence l'écriture de Nuit, son premier livre : l'auteur s'inspire de sa déportation dans le ghetto de Mogilev-Podolsk, en Ukraine, entre 1941 et 1944. Quelques années auparavant, Edgar Hilsenrath et sa famille, des commerçants juifs, s'étaient exilés en Roumanie : son oeuvre entière sera faite de départs, d'arrivées et de retours.« Edgar Hilsenrath est mort de vieillesse hier, 30 décembre 2018, à l’âge de 92 ans. Nous étions nombreux à croire que son œuvre immense, qui naviguait entre Primo Levi, John Fante, Charles Bukowski et Dario Fo, en faisait l’un des écrivains européens contemporains les plus importants », indique son éditeur français, Le Tripode, dans un communiqué.« Edgar aimait la France, pays où il avait vécu après la fin de la guerre et qui avait tardivement redécouvert son œuvre. Son dernier souhait aura été d’être enterré à Paris. Avec émotion, nous ne pouvons que nous faire le porte-voix de ce désir. » Le Tripode publiera en février prochain la traduction du dernier livre d'Hilsenrath, Terminus Berlin, par Chantal Philippe. L'auteur avait affirmé, lors de la parution du roman en 2006, que son oeuvre était terminée, et n'a rien publié depuis.Après plusieurs années à la recherche d'un éditeur, c'est en 1966 qu'Edgar Hilsenrath publie finalement Nuit, en 1966 et Le Nazi et le barbier, aux États-Unis. Le succès est immédiat, mais il faudra encore quelques années à l'auteur et ses livres pour être finalement lus et appréciés en Allemagne, où l'édition se montrait encore frileuse vis-à-vis de l'humour et de l'étrangeté de son oeuvre.[À paraître 14/02/2019] Edgar Hilsenrath - Terminus Berlin - traduit par Chantal Philippe - Le Tripode - 9782370551580 - 19 €