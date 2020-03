Mort d'Edouard Limonov, poète, écrivain et chef du Parti national-bolchevique

crédit L'autre Russie

Publié chez diverses maisons — Albin Michel, Flammarion, Bartillat ou encore Actes Sud et L’Âge d’Homme — Édouard Limonov était devenu le héros d’un roman d’Emmanuel Carrère. « [Il] a commencé sa carrière comme petit voyou à Kharkov, sa ville natale, il a été poète underground à Moscou sous Brejnev, puis émigré à New York où il a vécu dans les bas-fonds et écrit Le Poète russe préfère les grands nègres dont le succès l’a sorti de la panade », expliquait l’écrivain dans Le Figaro littéraire.Edouard Limonov, né en 1943, a été forcé à l’exil à l’époque de Brejnev. D’abord aux Etats-Unis, puis en France, il commence une carrière d’ « écrivain tapageur » avec Le poète russe préfère les grands nègres (1980). Auteur prolixe, abondamment traduit en France, il part en Serbie avant de regagner la Russie où très vite il s’opposa au pouvoir en place, ralliant à lui la jeunesse radicale. FacebookPersonnage flamboyant, facilement identifié avec son petit bouc, il a passé une partie de sa vie aux États-Unis et en France. Pour le réveillon de décembre 2013, s’était rassemblée une trentaine de personnes Place Trioumfalnaïa, dans le centre de Moscou, pour protester contre la répression exercée par le gouvernement de Vladimir Poutine. Les manifestants, avec parmi eux l’écrivain Édouard Limonov, ont en effet été rapidement interpelés et conduits au poste.Les raisons du décès de ce dissident soviétique n’ont pas été dévoilées.