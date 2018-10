Mort de Charles Aznavour, chanteur de La Bohème

Il aura presque publié (et fait publier) autant qu’il a chanté – on exagère à peine. Charles Aznavour, chanteur éternel de la Bohème s’est éteint à l’âge de 94 ans, ce 1er octobre. Ses chansons, très certainement écoutées par des générations et les suivantes, auront accompagné le paysage musical français, et plus largement encore.

Voilà tout juste un an que Charles Aznavour publiait chez Don Quichotte son autobiographie (maison dont il était le parrain), dévoilant « de nouvelles facettes de l’artiste et de l’homme ». Il fut même pour l’occasion invité par François Busnel dans sa Grande Librairie.

« Si j’aime me repasser le film de ma vie, je ne me complais pas dans mon passé. Je préfère m’intéresser à celui des autres, que j’essaie de faire revivre sous ma plume. Dans mes chansons ou dans la prose, j’aime raviver les souvenirs enfouis que parfois ils me confient au détour d’une rencontre ou même d’un autographe. Dans ces moments d’intimité inattendus, l’émotion est au rebord de mon regard et, là, je dois leur paraître tout à coup un peu perdu, peut-être un peu bête.



Nous apprenons avec un immense chagrin la disparition de Charles Aznavour

qui nous fit l’honneur d’être le parrain des éditions Don Quichotte.

Nous apprenons avec un immense chagrin la disparition de Charles Aznavour

qui nous fit l'honneur d'être le parrain des éditions Don Quichotte.

Nos pensées vont à sa famille, à ses proches, et à son public.



On est comme on est. C’est que chaque récit de vie m’émeut : le rideau se lève, on entre en scène, un rêve s’éveille, le rideau tombe, un être s’évanouit. Entre ces deux événements, il y a une vie, plus ou moins réussie, plus ou moins banale ou flamboyante, avec son lot de joies et de peines, avant de retrouver la grande inconnue... », disait-il dans cet ouvrage.

De son vrai nom Shahnourh Varinag Aznavourian aura enregistré plus de 1200 chansons dans une ribambelle de langues, devenant le chanteur de variété le plus populaire du XXe siècle. Il fut également représentant de l’Arménie pour différentes instances internationales et obtint la nationalité en 2008. Il fut nommé ambassadeur de l’Arménie en Suisse, pays où il vivait.

Plusieurs ouvrages proposent des recueils de ses chansons, et pour les curieux, Don Quichotte avait déjà publié une première autobiographie en 2013, Tant que battra mon cœur.