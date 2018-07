Mort de Christophe Marchand-Kiss, biographe de Gainsbourg et Ferré

À l’âge de 54 ans, Christophe Marchand-Kiss, auteur, traducteur, poète et biographe a disparu. Cofondateur de la revue de poésie Zoom-Zoum, il est mort ce 8 juillet à Châteaubriant. Il avait également travaillé comme adjoint à la direction de la Biennale internationale des poètes en Val-de-Marne.



Christophe Marchand-Kiss. Crédit Printemps des poètes de Rennes





Auteur de multiples ouvrages, et notamment de deux biographies de Serge Gainsbourg et Léo Ferré, aux Éditions Textuel, en 2005 et 2003, pour lesquelles il travailla. Il avait en effet dirigé la collection L’Œil du poète.

Auteur de performances, il faut aussi traducteur de l’anglais (Herman Melville, Edgar Poe, John Cage, Gertrude Stein, Peter Greenaway et de jeunes poètes américains). Il est l’auteur de Regard fatigué (Aleph, 1998), Traduire en poésie (collectif, Farrago, 2001).

On peut également retrouver un texte qu’il avait signé pour la revue Le Capital des mots, à cette adresse.

Il avait fait paraitre en avril dernier son dernier texte, CRS, un regard sur la fameuse compagnie républicaine de sécurité, depuis 1944 à nos jours, en passant par Charonne et Charlie Hebdo...

Christophe Marchand-Kiss – CRS – Flammarion – 9782081422315 – 17 €