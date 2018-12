Mort de Claude Mesplède, spécialiste mondial du roman policier

Dinkley - CC BY-SA 3.0

Claude Mesplède était l'auteur de nombreux livres consacrés aux polars, dont plusieurs ouvrages de référence comme Voyage au bout de la noire. Il avait également dirigé le Dictionnaire des Littératures policières (éditions Joseph K.), un ouvrage encyclopédique surnommé "le Mesplède" par les amateurs de polars. Il rédigea aussi plusieurs ouvrages consacrés à la célèbre "Série Noire", collection spécialisée publiée par la maison d'édition Gallimard.Connu et admiré par nombre d'auteurs français et anglo-saxons, certains avaient glissé des clins d'oeil dans leurs romans comme Dennis Lehane dans Un pays à l'aube ou James Ellroy dans American Death Trip.Claude Mesplède s’était lancé dans sa carrière de critique littéraire dans les années 1980, essentiellement par passion, après avoir travaillé dans l’aviation. Il avait notamment travaillé dans l’édition et présidé durant plusieurs années l’association 813 qui regroupe les « amis des littératures policières ».Cette année, au vu de sa popularité, il avait même eu l'honneur de présider le jury du Prix des Lecteurs Quais du Polar / 20 Minutes 2018.