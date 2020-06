Mort de George Floyd : un élan de solidarité dans l'édition

Hundreds of demonstrators staged a die-in in New York City's Times Square to call for justice after the death of George Floyd. https://t.co/4nYibwH8fI pic.twitter.com/bhySmgITal — ABC News (@ABC) June 2, 2020

photo Singlespeedfahrer CC B SA 4.0

Que l’on parle d’Angie Thomas avec The Hate U Give (trad. Nathalie Bru, Nathan), ou encore de My Life Matters de Jay Coles (trad. Brigitte Hébert, Hachette), quelques livres portant sur la question raciale ont connu un succès phénoménal. Ils gravitent autour du mouvement Black Lives Matter, qui a resurgi durant l’épisode tragique de ce week-end, où George Floyd a trouvé la mort.Dans l’industrie américaine du livre, les réactions ont fusé : Hachette UK vient de décider d’un don de 20.000 £, partagé entre The United Families Friends Campaign — organisation d’aides aux familles des victimes — et The Inclusive Indies Fund, destiné aux éditeurs frappés par le coronavirus.David Shelley, le PDG, fait part de ce « choc, de la tristesse et de la colère croissante » que l’assassinat de Floyd a entrainé.Chez Penguin Random House UK, on montre aussi sa solidarité : « Nous avons tous du chemin à parcourir pour l’éducation et le changement de comportement », indique le groupe. Et de rappeler que ses ouvrages tendent à cette inclusion de chacun.Des agents littéraires, des maisons d’édition : les réactions de l’industrie sont nombreuses. Des promesses de dons, des messages de soutien, également d’auteurs, recense le Bookseller Les faits sont pris au sérieux : même un certain Michael Jordan, que l’on entendait peu sur ces problématiques sociétales, s’est exprimé pour dénoncer la violence policière. D'après le rapport d'autopsie, George Floyd est mort étouffé.