Mort de Georges-Jean Arnaud, grande figure de la science-fiction française

Auteur « en moyenne [...] d'une quinzaine de livres par an », de son propre aveu, Georges-Jean Arnaud avait cessé de publier depuis une quinzaine d'années, avec derrière lui une imposante bibliographie de plus de 400 ouvrages, pour la plupart des récits de science-fiction et des romans noirs.« Je pouvais rédiger un livre en quatre jours ! », assurait-il au Figaro en 2011, ajoutant qu'il pouvait prendre entre 8 jours et un mois lorsqu'il prenait vraiment son temps. « Je ne faisais jamais de plan, j'écrivais de façon totalement spontanée. J'aimais découvrir l'intrigue au fil de ma plume, exactement comme le feraient ensuite mes lecteurs », confiait-il sur l'écriture de ses romans policiers.Sa grande œuvre restera La Compagnie des Glaces, une immense saga littéraire qui comprend 62 romans, mais aussi deux séries annexes, les Chroniques glaciaires et Nouvelle Époque, pour près de cent tomes au total. L'action de l'ensemble se déroule sur une planète Terre envahie par la glace, que sillonnent jour et nuit des trains transportant humanité, vivres et armes, rendant les compagnies ferroviaires toutes-puissantes.Dès son premier roman, Ne tirez pas sur l'inspecteur, signé sous le pseudonyme Saint-Gilles (le nom du village où il nait, le 3 juillet 1928) en 1952, il reçoit le prix du Quai des Orfèvres, rappelle l'AFP. Il sera aussi salué par le Grand prix de la science-fiction française en 1982 ou encore le prix RTL grand public en 1988 pour Les Moulins à nuages.