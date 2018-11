Mort de Jean-Loup Rivière, la passion du théâtre

A l’âge de 70 ans, Jean-Loup Rivière est décédé, annonce son éditeur, P.O.L. Né à Caen le 10 janvier 1948, il fit des études de philosophie et se lança rapidement dans le théâtre avec le Groupe de recherches théâtrales (Université de Caen, quatre mises en scène entre 1969 et 1972).





Paul-Loup Rivière - crédit Impressions nouvelles



Paul-Loup Rivière - crédit Impressions nouvelles

Les éditions P.O.L ont la tristesse de faire part de la mort de Jean-Loup Rivière. Rédacteur en chef des Cahiers de la Comédie-Française, publiés chez P.O.L pendant 30 numéros, Jean-Loup Rivière a publié aux éditions P.O.L, avec Jacques Lassalle: « Conversations sur Dom-Juan » pic.twitter.com/0HnXUAuNLj — éditions POL (@editionsPOL) November 26, 2018



Sa carrière universitaire s’établit sous le patronat de Roland Barthes : il entama avec lui une thèse doctorale qui ne sera finalement pas soutenue.Le théâtre reste une part intégrante de sa vie : que ce soit comme maître de conférences associé à l’Institut d’études théâtrales de la Sorbonne nouvelle (Paris III) à partir de 1995, ou comme secrétaire général de la Comédie française, à compter de 1983 et pour trois ans.Il fut également rédacteur en chef des Cahiers de la Comédie-Française à partir de 1991.« Producteur à France Culture, il est chargé d’études au Centre Pompidou de 1977 à 1980 (Revue de l’image, exposition et catalogue Cartes et figures de la terre. Il est critique dramatique à Libération », rappellent également les éditions Impressions nouvelles. Il reçut en 2001 une habilitation à diriger des recherches en études théâtrales à l’Université de Paris 10.Auteur et traducteur – de nombreuses pièces de théâtre, dont celles de Pirandello, L’Etau et Je rêve (mais peut-être pas), il publia une centaine d’études sur le théâtre publiées dans des revues, des ouvrages collectifs et des encyclopédies.