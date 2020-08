Mort de Kenneth Bernard, écrivain qui “échappait aux standards habituels”

Si jamais je venais à mourir, je trouverais suprêmement réconfortant d'avoir la grosse Anya, nue, agenouillée, flottant au-dessus de moi, suant comme une truie, me murmurant d'incompréhensibles, gutturaux et tendres mots en russe. Si je pouvais parler, je répondrais, oh, tellement heureux, “ Oui. Oui. Je sais. Tu as raison. Serre-moi, Anya. ” Et tout serait bien.

Si personne, ou presque, ne connaissait son œuvre, ce n’est pas qu’elle était sans importance, mais qu’elle échappait aux standards habituels. Kenneth aimait les formes lapidaires. Sous la haute pression de son esprit, il en faisait des diamants.Le peintre Sholby nous avait initiés à cette œuvre rare, incroyablement poétique, par son plus grand opus, un mince roman de cent pages intitulé Extraits des archives du district, qu’il avait entièrement traduit par admiration. Nous lui en serons toujours reconnaissants.« Aujourd’hui encore, notre mémoire est peuplée des fulgurances de ce livre et notre fierté est profonde à le voir au catalogue du Tripode. Nous laissons la parole à Sholby », indique la maison.Il aimait par-dessus tout les listes, et étudier toutes les possibilités offertes par une situation, aussi insignifiante puisse-t-elle paraître de prime abord.Lui, qui s’était il y a déjà longtemps projeté en vieillard contraint de rejoindre un « club d’enterrement » dans le monde dystopique de son roman Extraits des archives du district, aurait sans doute trouvé dans sa mort l’occasion d’une nouvelle multitude de questions déroutantes.Cet événement, mineur et inéluctable à l’échelle de l’humanité, serait devenu un autre moment implacable et bouleversant pour tous les admirateurs de son style incisif, humoristique et caustique.Ses questions, il les aurait énoncées les unes après les autres, numérotées, et sans doute accompagnées de notes en bas de page : «J’aime annoter en bas de page au fur et à mesure que j’avance dans la vie. Attendre la fin pour tout récapituler ne me dit rien qui vaille. Cette forme de conclusion s’apparente trop à la mort.»Kenneth Bernard a fait partie de la scène du mouvement théâtral expérimental du New York des années soixante aux années quatre-vingt. Il a souvent collaboré avec le metteur en scène John Vaccaro et le «Playhouse of the Ridiculous», avec «La Mama» ou le «Theater for the New City». Il est l’auteur de plusieurs recueils de nouvelles et de poésie, a été associé à des auteurs comme Charles Ludlam, María Irene Fornés, et Ronald Tavel. Titulaire d’un PhD de la Columbia University et d’un Bachelor of Arts du City College of New York, il a enseigné la littérature anglaise à la Long Island University pendant plus de 40 ans.Un de ses textes les plus marquants, Préparatifs, s’achevait ainsi :Alors, tout est bien.