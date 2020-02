Mort de Kiki Demoula : elle “a changé les Grecs en lecteurs de poésie ”

Kiki Demoula

Née le 6 juin 1931 à Athènes, Vassiliki Radou de son vrai nom, travailla entre 1949 et 1973 pour la banque centrale du pays. Son marie, Athos Dimoulas, fut également poète et publié, mais la réputation de son épouse fut plus large.Kiki Demoula reçut de nombreux prix – comme celui européen de littérature en 2009 –, et fut la troisième femme à entrer, en 2002, à l’Académie d’Athènes.« J’utilise l’humour pour exorciser la mort », avait-elle expliqué pour justifier ce thème très présent dans ses textes, particulièrement après le décès de son mari, en 1985.Poétesse de l’émotion, pas du sentimentalisme, selon les critiques littéraires, elle affirmait : « Nous tombons amoureux pour vaincre la peur de ne plus rien ressentir. » Selon elle, l’amour est toujours l’affaire d’une seule personne, et pas de deux…Son dernier ouvrage traduit en France par Michel Volkovitch, et préfacé par Nikos Dimou, Le peu de monde, fut publié en mars 2010. Elle a été traduite en plusieurs langues, mais resta fidèle à Athènes toute son existence.Le ministère de la Culture a indiqué qu’elle serait enterrée aux frais de l’État. Lina Mendoni, la ministre a assuré que ses textes avaient « transformé une grande partie des Grecs en lecteurs de poésie ».Le président de la République hellénique, Prokopios Pavlopoulos, a également salué ce départ : « La poésie grecque a perdu une muse emblématique, de renommée mondiale. »