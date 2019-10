Mort de l'éditeur Marco Polillo, qui relança le polar en Italie

ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Passé par Mondadori puis Rizzoli entre 1973 et 1988, il reviendra chez Mondadori avant de décider d’ouvrir sa propre structure. Spécialisée dans la fiction et le divertissement, en publiant des titres anglo-saxons, il se lancera par la suite dans le polar — le Giallo, comme l’appellent les Italiens.



« Marco Polillo nous a quittés. Nous perdons un gentilhomme, un éditeur et un grand président de l’Associazione Italiana Editori et de Confindustria Cultura Italia », indique l’AIE dans un communiqué.



En effet, outre ses fonctions dans la maison d’édition qu’il dirigea, Polillo fut mandaté à trois reprises pour occuper la présidence de l’association, entre 2009 et 2015.



Polillo fut aussi novateur en matière de littérature policière, créant la série Bassotti, en 2002, sélection des meilleurs polars publiés, et qui se présentait comme une « petite bibliothèque des polars à sauvegarder ».



Il s’agissait avant tout de l’âge d’or de ce genre, entre les années vingt et quarante. Leur couverture se caractérisait par une couleur rouge sang, par opposition au jaune choisi par Mondadori, et qui avait donné son surnom au genre littéraire, Giallo.