Mort de Marguerite Derrida, psychanalyste et traductrice française

« Marguerite Derrida vient de nous quitter, tout un monde s’en va » a annoncé l'Institut des Hautes Études en Psychanalyse (IHEP) dans un communiqué daté du 21 mars 2020. Née Aucouturier, elle avait consacré sa vie à la psychanalyse et à la traduction.



Marguerite Derrida est née à Prague en 1932. Son père Gustave Aucouturier était un journaliste français connu – il fût d'ailleurs rédacteur en chef de l'Agence France-Presse – et traducteur de grands auteurs russes.Elle a été formée comme psychanalyste à la Société psychanalytique de Paris, ainsi qu'à l'anthropologie auprès d'André Leroi-Gourhan.Elle est surtout réputée pour avoir traduit plusieurs ouvrages psychanalystes comme Morphologie du conte de Vladimir Propp, Vie de Klim Samguine de Maxime Gorki, ou encore Les Cavaliers de Iouri Ianovski. On lui doit également la traduction de La génération qui a gaspillé ses poètes du célèbre linguiste Roman Jakobson.Marguerite Derrida a également contribué à diffuser la pensée de la psychanalyste austro-britannique Melanie Klein en France en traduisant un grand nombre de ses ouvrages. Parmi lesquels, Essais de psychanalyse, Deuil et dépression, Le complexe d'Œdipe ou encore Psychanalyse d'enfants.Elle était mariée à Jacques Derrida, décédé en 2004, avec lequel elle a eu deux enfants : l'écrivain Pierre Alferi ainsi que Jean Derrida, anthropologue et philosophe.via Libération