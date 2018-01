Mort de Paul Otchakovsky-Laurens, fondateur des éditions P.O.L

Alors qu’il était en vacances à Marie Galance, le patron de la maison éponyme P.O.L, Paul Otchakovsky-Laurens, est décédé. L’éditeur a été emporté dans un accident de voiture, à l’âge de 73 ans. Sa compagne, auteure et peintre, Emmelene Landon, avec lui dans le véhicule, a été blessée.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Les Éditions P.O.L incarnent une certaine idée des lettres et de la littérature : il suffit d’observer le catalogue pour en mesurer l’ampleur, d’autant plus visible que la maison fut fondée voilà 34 ans. Paul Otchakovsky-Laurens, en 1982, quitte le groupe Hachette où il avait fondé une collection — les œuvres de Perec y seront toutes publiées. POL avait sorti le premier texte de Perec chez Flammarion avec La vie mode d’emploi, en 1978.

C’est d’ailleurs en référence au jeu de go, qu’aimait tant Georges Perec, que le logo de la maison a été pensé, constitué de sept points en deux couleurs, forme le Ko — une configuration spécifique et classique dans le jeu de go.



Mais loin de la logique de best-seller, et avec le soutien de Flammarion, où il avait fait paraître son premier texte, POL décide de quitter Hachette (et l’actionnaire Matra) où il travaillait après son départ de Flammarion en 1997, pour fonder les Éditions P.O.L en 1982. Ses deux premières parutions seront Le Livre des ciels de Leslie Kaplan et L’Invention du corps de Saint Marc de Richard Millet.

Et par la suite, arrive Marguerite Duras, devenue directrice de la collection Outside : elle apportera un vent nouveau d’auteurs comme Catherine de Richaud ou Nicole Couderc. Duras, bien évidemment compte parmi les auteures majeures du catalogue, publiant La Douleur en 1985. Et d'autres aujourd'hui font le sel de cette maison comme Emmanuel Carrère, Camille Laurens, ou Valère Novarina, Atiq Rahimi et tant d’autres.

Théâtre, poésie et romans s’y retrouvent, cultivant toujours une littérature exigeante. « Tous les livres que j’ai publiés ont comme préoccupation centrale le travail de l’écriture. Pas un auteur qui n’ait eu de souci formel, qui n’ait réfléchi sur le matériau de la langue », assurait-il en 2013.

« Jean Paulhan éditait les livres qu’il voulait avoir dans sa bibliothèque. Moi, je publie des livres que j’aurais aimé avoir écrits. »

L’année passée, Otchakovsky-Laurens avait produit un second film, éditeur, revenant sur le métier justement. « Pourquoi les uns écrivent et pourquoi d’autres les éditent ? Qu’est-ce qui pousse les uns à confier le plus cher d’eux-mêmes, le plus intime, à d’autres qui vont s’en emparer au prétexte de le faire connaître ? »