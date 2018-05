Mort de Pierre Bellemare, conteur et raconteur d'histoires

Homme de radio et de télévision, Pierre Bellemare est décédé ce 27 mai, âgé de 88 ans. De ses débuts sur l’ORTF, en passant par l’éternel téléachat, il aura compté parmi les grandes voix pour les Français. Lui-même conteur d’histoires, il occupa une place majeure dans le paysage audiovisuel.







C’est avant tout dans le monde de la radio que Pierre Bellemare débuta sa carrière durant près de 40 années, passant de Radio Service à Radio TéléLuxembourg, où il racontera des faits divers, avant d’arriver sur Europe 1 pour les Dossiers extraordinaires.

Le passage sur TF1 pour l’émission Téléshopping poursuivra sa carrière et lui laissera le temps de l’écriture. On ne compte plus les ouvrages inspirés de ses propres émissions, ou les autobiographies qu’il a pu faire paraître. Les nouvelles histoires extraordinaires de l’histoire furent l’un de ses succès, décliné en deux tomes.

Son dernier ouvrage, coécrit avec Véronique le Guen, Curieux objets étranges histoires, est publié chez J’ai Lu ce 2 mai.



Ce sont souvent des objets du quotidien : un biscuit, un pendentif, un morceau de tissu délavé, un journal intime, une caméra, une petite valise... Leur apparence semble si anodine qu’on pourrait les prendre pour des vieilleries inutiles, et ils s’acquièrent souvent pour une bouchée de pain. Or, chacun d’entre eux est rattaché à un destin extraordinaire qui a parfois changé le cours de l’Histoire. À travers 33 récits, Pierre Bellemare et Véronique Le Guen font revivre autant d’objets singuliers ayant miraculeusement traversé les âges. De l’étui à lunettes qui sauva Roosevelt au foulard qui tua Isadora Duncan, du violon du Titanic à la gourmette de Saint-Exupéry, d’un bagage revenu des camps de la mort à la part d’un gâteau de mariage princier, ces histoires intriguent, fascinent ou émeuvent.





Ce qui l’animait tout particulièrement, c’était justement ces histoires à la frontière du thriller ou plongeant ouvertement dans des phénomènes paranormaux.