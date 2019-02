Mort de Xavier Barral, grand éditeur de la photographie

Voyageur, photographe et éditeur



Après des études de graphisme et de photographie à l’Esag, Xavier Barral étudie la scénographie à Saint-Charles. Il s'ennuie toutefois rapidement, et préfère l'appel du large. Dans les années 80, on le retrouve photographe de presse, mais aussi directeur artistique de magazines (l’Autre Journal, Impact médecin et l’Événement du jeudi). La photographie devient rapidement centrale dans son parcours professionnel.



En effet, en 1992, Xavier Barral cofonde avec Annette Lucas et Stéphane Trapier l’agence de création visuelle et de communication culturelle Atalante, ce qui lui permet de rentrer pour la première fois en contact avec de nombreuses maisons d’édition et de signer des catalogues d’exposition. Ses efforts sont récompensés, notamment, par le prix du livre d’art à la foire de Francfort pour Andy Warhol Cinéma (éditions Carré).



Ce n'est qu'au tournant des années 2000 que Daniel Buren l’incite à créer sa propre maison d’édition, laquelle dispose aujourd'hui d'un catalogue conséquent qui réunit notamment Sophie Calle, Raymond Depardon, Michel Journiac, Annette Messager, Laurent Le Bon ou encore Hiroshi Sugimoto. Éditeur français incontournable de l'art de la photographie, Xavier Barral publiait environ quatorze titres par an.



« Un terrien fabuleux »



L'éditeur était réputé pour son exigence, mais surtout pour sa créativité. Le ministre de la Culture, Franck Riester, ainsi que président du Centre national du livre, Vincent Monadé, ont tenu à lui rendre hommage sur Twitter :

Xavier Barral avait la passion du beau. Il aimait ce qui est singulier pour mieux le rendre universel. Éditeur incontournable, il savait, par ses choix créatifs, rendre hommage aux artistes et à leur univers. Ses livres sont autant de ports d’attache, lui qui aimait tant la mer. pic.twitter.com/tV235o17tm — Franck Riester (@franckriester) 18 février 2019

Xavier Barral était un très grand éditeur, une référence dans l'édition d'art et de photographie. Son décès nous plonge dans une profonde tristesse. Nous soutenions son travail. @LeCNL s'associe à la douleur de ses proches. — vincent monadé (@vincentmonad) 18 février 2019