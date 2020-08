Mort du philosophe Bernard Stiegler, penseur de la technique et du numérique

Photographie : Bernard Stiegler en 2014 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Né en 1952 dans l'Essonne, Bernard Stiegler arrête ses études après la classe de seconde, suit des formations dans le cinéma, puis dans l'informatique, sans les mener à bien. En 1976, il participe à une série de braquages à main armée, qui aboutiront sur son arrestation et son emprisonnement, pour une durée de 5 ans. C'est pendant ce séjour en prison qu'il se consacre à la philosophie, en suivant des cours à distance.Depuis sa cellule, il reçoit le soutien de Jacques Derrida, un de ses maitres à penser, aux côtés de Gilbert Simondon et André Leroi-Gourhan. À sa sortie de prison, en 1983, Bernard Stiegler s'intéresse plus particulièrement aux sujets relatifs aux technologies et à l'informatique.En 1993, il soutient sa thèse à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, et fonde la même année l'unité de recherche Connaissances, Organisations et Systèmes Techniques de l’Université de Compiègne. Il est nommé directeur général adjoint de l'Institut National de l'Audiovisuel en 1996, directeur de l'IRCAM en 2001 et finalement directeur du département du développement culturel du Centre Georges Pompidou en 2006.Bernard Stiegler a notamment publié La Technique et le temps, en 3 tomes, chez Galilée, La Télécratie contre la démocratie (Flammarion, 2006), Prendre soin, de la jeunesse et des générations (Flammarion, 2008) ou encore États de choc - Bêtise et savoir au XXIe siècle (Fayard/Mille et une nuits, 2012). Très critique du capitalisme contemporain, Stiegler réclamait un changement systémique face aux défis climatiques, sociaux et économiques.Il a récemment publié Bifurquer, ouvrage collectif sous sa direction, aux éditions Les Liens qui libèrent, et Le nouveau génie urbain, également dirigé par ses soins, chez Fyp éditions.En tant que chercheur et philosophe, Stiegler s'était particulièrement intéressé aux liens et frictions entre la lecture et les technologies : dès 1989, il travaille à la BnF sur un projet de postes de lecture assistée par ordinateur, qui n'aboutira pas. Cette même année, il porte le projet LECAO (lecture et écriture critiques assistées par ordinateur) avec le soutien du ministère de la Recherche.En 2014, l'IFLA, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques, l'avait fait intervenir en ouverture de son congrès annuel, pour évoquer les bibliothèques face à la somme d'informations disponibles sur le web.