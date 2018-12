Mots et expressions du français, littéralement et dans tous les sens

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

< >

Le très sérieux et très tendrea été pensé comme un voyage de 365 journées à travers la jungle des mots. Si à chaque jour suffit sa peine, alors prenons celle d’une découverte quotidienne.Une mise en page sobre et élégante associe à toute journée un terme, mis à l’honneur, avec des expressions liées, une explication étymologique, des astuces pour retenir l’orthographe, ou des petites anecdotes sur l’évolution de la langue et son histoire.Intelligent, riche de mille enseignements, voilà bien un camarade de jeu pour apprendre tous les jours.Bien moins sérieux, mais beaucoup plus Shadok dans l’âme, voici le. Véritablement inédit, il s’agit d’une centaine d’objets dont notre quotidien aurait bougrement besoin. Démonstration par l’exemple.Imaginées par Jacques Seidman, ces inventions purement linguistiques ont peu de chance d’être commercialisées un beau jour. Il est tout de même possible de se les procurer en librairie. Fou rire garanti...Et pour qui voudrait aller plus loin, nous avons diffusé sur notre compte Insta une sélection d’ouvrages où les mots se taillent la part du lion, et se dégustent avec une délectation jubilatoire.D’ailleurs, faisons un truc : pour 2019, on arrête définitivement d’employer jubilatoire à tort et à travers.Wendy Bouchard, Bernard Fripiat – L'almanach Larousse des amoureux des mots – Larousse – 9782035957627 – 19,95 €Jacques Seidmann, Ciruela Barreto, Emilie Bertolin, Caroline Bittner – Catalogue déjanté des expressions de la langue française - Tome 1 – Editions d’Enfer – 9782955636404 – 13 €