Mots pour maux : les libraires s'engagent pour l'accessibilité

Une culture accessible à tous

Pour 1 livre acheté, 1 euro reversé

​

Des rayons adaptés dans les librairies et médiathèques

Une association au service de la lecture des publics empêchés

Livres audio, livres en grands caractères, livres en braille, livres en pictogrammes, livres faciles à lire, livres DYS… Chaque année, on évalue à 8 % de la production littéraire seulement le volume de titres « adaptés », c’est-à-dire accessibles à des personnes handicapées visuelles, atteintes de troubles DYS (dyslexie, dysphasie, dyspraxie), de troubles spécifiques cognitifs ou de troubles des apprentissages.Pourtant les besoins existent : en France, près de 1,7 million de personnes sont déficientes visuelles et on estime que 6 à 8 % de chaque classe d’âge est porteuse d’un trouble DYS, soit plus de 4 millions de personnes.Face à ce décalage, le réseau Libraires Ensemble et l’association Valentin Haüy partagent un même objectif : permettre aux publics empêchés de lire, d’accéder au savoir et à la culture grâce au développement d’une offre variée, de qualité et adaptée aux différents besoins de lecture de chacun.​​​​​​Parrainée par l'écrivain américain Douglas Kennedy, cette deuxième édition de « Mots pour Maux » se déroulera dans 50 des plus grandes librairies indépendantes de France. Pour un livre acheté (parmi une sélection de 50 ouvrages), 1 € sera reversé à l’association Valentin Haüy.L’année dernière, cette opération a permis de collecter près de 14.000 € en faveur de l’association Valentin Haüy qui s’engage quotidiennement pour promouvoir et faciliter l’accès à la lecture, auprès des personnes déficientes visuelles ou empêchés de lire.Parties prenantes de l’opération, les comités locaux et régionaux de l’association Valentin Haüy iront à la rencontre du grand public dans les librairies pour présenter leurs missions et sensibiliser à la déficience visuelle.Pour promouvoir ces solutions de lecture encore trop méconnues auprès des publics concernés, les libraires indépendants mettront en valeur dans leurs rayons et leurs vitrines des dizaines d’ouvrages adaptés pour petits et grands durant toute l’opération Mots pour maux.Pour cette deuxième édition, certains libraires du réseau ont même franchi une étape supplémentaire en créant un rayon pérenne de livres adaptés dans leur magasin, indique le président de Libraires Ensemble et PDG de la librairie Ravy (Quimper).Selon le secrétaire général de l'association Valentin Haüy, Pierre Tricot, « permettre la lecture, c'est donner accès à une offre variée, de qualité, et adaptée aux besoins. C'est aussi s'inscrire dans une chaîne, des auteurs, des éditeurs, des libraires. Nous sommes les adaptateurs et vous êtes les diffuseurs.»« Tous les moyens apportés par l'opération permettront de développer l'adaptation des titres aux publics empêchés de lire. » Cette oeuvre d'adaptation est portée depuis 130 ans par l'association, des premiers livres en braille édités au début du XXe siècle jusqu'aux formats numériques actuels.Et à ceux qui pourraient penser que le braille est désormais fini, à l'instar du livre imprimé, il rétorque : « Écoutez le slogan de l'opération, l'homophonie ne permet pas de détecter le jeu de mots à l'écoute, ce n'est que sur le papier que l'on peut différencier les mots des maux! »La médiathèque Valentin Haüy complète son offre chaque année et compte désormais près de 50.000 ouvrages libres d'accès pour tous les publics empêchés de lire, et disponibles également dans son réseau de 120 bibliothèques partenaires. Ces dernières mettent alors les ouvrages à disposition d'un public beaucoup plus large et d'un territoire beaucoup plus grand. Leur action est soutenue depuis plus de 4 ans par le Ministère de la Culture et de la Communication.Mots pour MauxUne opération de l’association Valentin Haüy et du groupement des Libraires ensembleDu 8 au 22 février 2020, dans les librairies du groupement.Pour retrouver la sélection de titres, c’est ici.