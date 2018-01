Mouvement à Interforum : Marie-Pierre Sangouard devient directrice de la diffusion

La société de diffusion-distribution du groupe Editis connaît de nouveaux jeux de chaises musicales. En effet, selon les informations de ActuaLitté, Marie-Pierre Sangouard deviendra directrice adjointe de la diffusion France chez Interforum. Elle remplacera ainsi Olivier Fornaro, précédemment directeur général d'Interforum Diffusion.



Marie-Pierre Sangouard - ActuaLitté, CC BY SA 2.0





En octobre dernier, Olivier Fornaro annonçait la nomination d’une nouvelle directrice pour le circuit e-commerce, Fanny Ruph, un remplacement qui survenait après un nouveau départ de l’entreprise.

Marie-Pierre Sangouard, elle, avait quitté son poste de responsable Kindle France, pour intégrer la direction de la stratégie numérique et marketing chez Editis. Arrivée en septembre 2015, elle laisse désormais la maison-mère après avoir accompagné la conception du portail Lisez.com, réunissant l’ensemble des sites du groupe, sous la forme d’un réseau de livres proposés aux internautes.



Pour l’heure, aucune raison n’est avancée pour expliquer le départ d’Olivier Fornaro. Pierre Conte, directeur général d’Editis nommé en juillet 2017, avait assuré aux équipes qu’il prendrait des décisions quant au fonctionnement du groupe au cours de ce mois de janvier.

Des réorganisations chez Place des Éditeurs ainsi que Edi8 sont également au programme.



Mise à jour 10h30 : Dans un communiqué, Pierre Conte confirme l'information et précise que les services Communication du Groupe et la Direction de la Stratégie Digitale et Marketing seront regroupés au sein d’une nouvelle Direction Marketing Groupe rattachée à la DG.



Celle-ci sera dirigée par Cécile Berger, jusque-là global client leader CHANEL chez WPP. Elle aura notamment pour mission d’améliorer la connaissance des lecteurs au service des éditeurs, d’optimiser toutes les activations digitales et d’animer la dynamique d’innovation du Groupe. Pour le départ d'Olivier Fornaro, on évoque un projet personnel.