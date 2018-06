Mouvement social à la BPI, un projet de rénovation inadapté

Une pression à tous niveaux

Le site Bibliothèque en lutte développe les raisons de ce mouvement social de protestation. Censé améliorer la qualité de l’accueil au sein de l’établissement, le projet de rénovation n’est peut-être que de la poudre aux yeux. Pour l'intersyndicale BPI, ce dernier « baisse le niveau des collections et détériore l’accueil ».Le début des travaux de rénovation de la BPI est annoncé pour l’année prochaine et devrait courir jusqu’en 2022. Bien que la bibliothèque devrait grandement rester accessible au public, certaines collections devront tout de même être déplacées et seront donc inaccessibles pour une durée de quelques jours à quelques semaines.Selon le site, c’est un « déménagement arbitraire des collections qui entame la qualité des fonds de la bibliothèque (livres retirés par manque de place, incohérence dans des regroupements de disciplines) pour coller au projet ». Un projet issu d’un « simulacre de concertation avec le personnel autour du projet contrairement à ce qui est annoncé dans la presse et sur le site de la BPI ».

« La direction veut faire passer au forceps un projet à peine modifié par rapport à celui de Patrick Bazin [précédent directeur, NdR]. On diminue le nombre de banques d’accueil, on déplace les collections et on les regroupe de façon totalement incohérente... On supprime des loges pour l’accueil des personnes ayant un handicap », énumère un proche du dossier auprès de ActuaLitté.

Et les problèmes s’accumulent : « Ils ont également réduit la durée de conservation des périodiques en version papier en salle de lecture ou on les supprime pour les remplacer par des bases de données numériques et des revues en ligne numérique. Pour autant le nombre de postes de consultations ne permet pas toujours au lecteur qui en a besoin de s’en servir... »

Pour les personnels, la situation devient difficile à soutenir : « La direction est dure, très accès sur le contrôle des agents, cadres comme subalternes. Souvent intransigeante, elle invente des règlements qu’elle applique aux agents, qui sortent du règlement du ministère de la Culture. »