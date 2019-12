Mucem, Maupetit : grève des librairies Actes Sud à Marseille, une première

Mucem - Harald, CC BY SA 2.0

Dans les librairies du groupe...

Vers le Mucem dont la librairie est en #grève pic.twitter.com/4rwfR9Z1oq — Sud Insee (@Sud_Insee) December 5, 2019

On apprend en effet que la librairie du Mucem , Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, située à Marseille, a pour la première fois déposé un préavis de grève, avec une fermeture toute la journée. 100 % de grévistes ont été enregistrés, tandis qu’à la librairie Maupetit , fermée jusqu’à 14 h, on comptait 90 % de grévistes en matinée et 30 % en après-midi.Ces deux établissements sont dirigés par le groupe Actes Sud, et dénombrent quelque 35 salariés.Le syndicat Culture Sud solidaires, manifestant contre « des retraites au rabais et pour une autre répartition des richesses », pointait alors dans un communiqué les dérives à redouter de ce nouveau système de retraite à points. Un modèle qui « fera baisser les pensions et travailler plus longtemps ».Et d'ajouter : « La réforme du régime des retraites est une étape supplémentaire dans l’agenda d’un système qui détruit le climat et nos écosystèmes, maltraite au travail nos corps et nos cerveaux, relègue les plus précaires et les plus démuni·e·s, ferme et détruit les services publics. » Post-5 décembre, le mouvement pourrait continuer : manifestation, assemblée, grève, rien n'est exclu.Or, pour le coup, le syndicat dénonce également des conditions de travail au sein des librairies Actes Sud : « Non content de nous payer chichement (salaires au Smic ou à peine au-dessus) Actes Sud, notre employeur, répond par la négative et le mépris à toutes nos demandes de revalorisation salariale et de reconnaissance de nos métiers et compétences multiples », indique le syndicat.Il souligne par ailleurs que la dernière augmentation, remontant à 2017, fait en réalité suite à « un départ non-remplacé », craignant qu’il en aille de même à l’avenir. Mieux : « [L]orsqu’après s’être plaint suite à un retard de paiement on nous conseille de mieux gérer nos budgets. »La fermeture des librairies Maupetit et du Mucem ce 5 décembre mettait ainsi quelques éléments en évidence. « [S]ans êtres humains qui font le ménage, qui réceptionnent les centaines de cartons de livres qui arrivent chaque semaine, qui rangent et vendent ces livres, qui accueillent et conseillent lecteurs et lectrices, qui organisent des animations, des rencontres, etc. il n’y aurait pas de librairie et donc pas de chiffre d’affaires qui va avec... »