Municipales 2020 : les bibliothécaires sollicitent les candidats

< >

4 illustrations, signées par Clod, accompagnées par des messages simples : « 76 % des Français•es pensent que les bibliothèques sont utiles à tou•te•s. Et vous ? », ou encore « 92 % des bibliothèques travaillent avec le monde scolaire et universitaire. Et vous ? »La campagne de l'Association des Bibliothécaires de France (ABF) s'adresse aux candidats des prochaines municipales, qui se dérouleront les 15 et 22 mars 2020. L'objectif ? S'assurer que les propositions et projets politiques décrits à cette occasion prennent en compte les bibliothèques et leur place dans la cité, au service des citoyens.« La bibliothèque est le premier équipement culturel de proximité en France avec 16 500 lieux répartis sur tout le territoire. Il est souvent le seul équipement culturel », rappelle l'association professionnelle. Cette dernière invite les candidats à développer les réseaux existants, à favoriser la mise en réseau des établissements ou encore à proposer une offre dans les « zones blanches culturelles ».L'association profite aussi de la campagne pour rappeler que les bibliothèques ont vocation à être « en accès libre, gratuites et ouvertes à tou·te·s », même si la gratuité du prêt de documents, elle, n'est pas inscrite dans la loi, et ne constitue pas la norme sur le territoire français...Le message de l'Association des Bibliothécaires de France fait écho à celui adressé en 2017 aux candidats à l'élection présidentielle. Dès le début de son mandat, Emmanuel Macron avait mis en œuvre une politique d'élargissement des horaires d'ouverture des bibliothèques, à partir d'un rapport signé par Erik Orsenna et Noël Corbin.Une politique incitative parfois fraichement accueillie par les collectivités, financièrement fragilisées par la suppression de la taxe d'habitation décidée par le gouvernement. Par ailleurs, la pérennité de l'aide financière de l'État n'étant pas garantie, l'extension des horaires inquiète ...