Munitions, une collection qui tire à boulets rouges, par Roberto Saviano

Munizioni, ce sera le nom de la nouvelle collection, dirigée par le journaliste et romancier, pour le compte de Bompiani. Une petite entorse à son éditeur traditionnel, La Feltrinelli. Mais c’est également l’occasion pour l’auteur de Gomorra de renouer avec son premier éditeur, Antonio Franchini.Munitions, un titre qui éclate, évidemment, avec pour ambition « d’éclairer cette phase, assombrie par des mots ambigus, utilisés pour dissimuler, masquer et cacher la réalité ». On le devine, Munizioni ne pratiquera pas la novlangue.Et le directeur lui-même affirme vouloir « prendre position, même si cela comporte des risques ». Il parle, littéralement, d’un « rempart pour défendre les pages de ceux qui sont persécutés, et dont l’écriture est assassinée ». Plus encore, « des projectiles contre l’ignorance, le silence ».Une place spécifique sera accordée à la fiction et aux récits, avec une vocation transmédia. « Munizioni comportera également des publications, des reportages, des podcasts, des images. Tout ce qui érode l’espace du livre aujourd’hui, dialoguera chaque jour avec les livres et le monde, dans une grande conversation ouverte. Et qui ne considère par le Web comme un serviteur des livres, parce que les paroles comptent – où qu’elles soient prononcées – ce sont les munitions de l’esprit. »Les premiers titres ne seront dévoilés que plus tard, mais on y retrouvera des écrivains internationaux.Un projet éditorial qui ressemble fort au journal qu’il avait lancé en avril 2016, Il Mondo Cane , qui se voulait une approche nouvelle pour raconter des faits sociétaux.Et pour l’avenir, Saviano ne manquera pas de nous surprendre. Il quitte d’abord la Feltrinelli pour rejoindre définitivement Giunti Editore, avec un prochain livre prévu certainement en 2020. Entre temps, il publiera chez Bao Publishing une bande dessinée conçue par Asaf Hanuka – titre attendu en Italie depuis deux ans...Via Il Libraio