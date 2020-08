Muriel Barbery dans Les livres ont la parole sur RTL

Rose est une femme habitée de solitude et de colère. Botaniste, française, elle vit entre Paris et la Touraine. À quarante ans, obéissant à la requête d’un notaire, elle se rend pour la première fois au Japon pour entendre la lecture du testament d’un père qu’elle n’a pas connu.Pendant quelques jours, accompagnée par son exécuteur testamentaire, Rose va sans le vouloir révéler sa part japonaise, son aptitude à faire un pas de côté pour découvrir Kyōto — cette ville, cet autre monde d’arbres et de pierres où le réel importe peu.Dans l’émission, Le coup de cœur du libraire sera proposé par Linda Cassou de la librairie Antipodes à Enghien-les-Bains (95). Il s’agit de L’enfant céleste de Maud Simonnot (L’Observatoire).