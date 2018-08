Musique, chats et course à pied, Murakami sort du silence pour la radio

普若 安, CC, BY NC ND 2.0

L’auteur japonais âgé de 69 ans a profité de cette intervention radiophonique pour revenir sur la place de la musique dans son œuvre et dans sa vie. L’écriture, comme la musique et la course à pied, requiert un rythme, a expliqué Murakami au cours de l’émission diffusée ce weekend lors de la diffusion de l’émission « Murakami Radio » sur Tokyo FM.

Régulièrement cité pour le prix Nobel de littérature, l’homme a partagé pendant 55 minutes ses passions avec les auditeurs, diffusant des morceaux de son choix soigneusement sélectionnés parmi sa collection. Désireux de faire partager ses précieux albums et titres, il a entre autres présenté 9 morceaux sur lesquels il aime faire son jogging, entre rock et jazz, stockés sur ses sept iPod.

« Plutôt que d’apprendre les techniques de la narration de la part de quelqu’un, j’ai adopté une approche musicale, tout en étant très conscient des rythmes, de l’harmonie et de l’improvisation », a déclaré Murakami lors de l’émission. « C’est comme écrire en dansant, sauf que je ne danse pas. Pour moi, écrire a tendance à être un processus très physique et c’est mon style. »

L’auteur, originaire de Kyoto dans le Kansai, a aussi confié qu’initialement il ne se destinait pas à devenir écrivain. Après avoir terminé ses études universitaires, il a dirigé un bar jazz à Tokyo et la musique était son affaire, d’où son style, a-t-il ajouté. La course est également arrivée tardivement, bien qu’aujourd’hui il ait participé à 30 marathons.

Pour lui activité physique et métier d’écrivain sont indissociables. « Lorsque vous écrivez, votre capacité physique est extrêmement importante. Vous êtes assis toute la journée et continuez à écrire, alors ça prend beaucoup d’énergie, même si beaucoup de gens ne semblent pas me croire, », rapporte le Japan Times. Ainsi, la course à pied lui permet de garder force et endurance.

Les prévisions allaient bon train quant à la programmation musicale de l’auteur. Murakami a ouvert l’émission avec « Madison Time » de Donald Fagen, composé à l’origine par le pianiste de jazz Ray Bryant. Il a ensuite passé « Heigh-Ho/Whistle While You Work/Yo Ho (A Pirate Life For Me) » de Brian Wilson des Beach Boys, l’un des groupes préférés de Murakami, qui est d’ailleurs mentionné dans son premier roman.



En plus de la musique, Murakami a pris le temps de répondre à quelques questions sélectionnées parmi celles soumises par plus de 2 000 personnes partout dans le monde. Interrogé sur la musique qu’il aimerait diffuser pour ses propres funérailles, Murakami explique : « Je préférerais mourir en silence. » Autre choix cornélien, il lui est demandé de choisir entre une vie sans chat ou sans musique. L’auteur, incapable de choisir ne réponds pas, assurant qu’il regretterait forcément son choix.