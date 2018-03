Mystère, aventure et polar : La Grande Librairie mène l’enquête

Présenté par François Busnel, la grande librairie, est le magazine littéraire sur France 5, le jeudi à 20 h 50. Cette semaine, on va parler de mauvais genres...





Prix Nobel de littérature 2008, Jean-Marie Gustave Le Clézio publie Bitna, sous le ciel de Séoul (Stock). L'histoire d'une rencontre entre Bitna, une étudiante fauchée, et Salomé, une femme seule et gravement malade. Des histoires vraies, d’autres imaginaires qui mêlent souvenirs, réalité et rêverie.



À ses côtés, Patrick Boucheron. L'historien signe la préface de L'homme qui se prenait pour le roi de France de Tommaso di Carpegna Falconieri. Une véritable enquête historique et une incroyable aventure picaresque.

Un autre voyage, sur les traces d’une civilisation disparue cette fois-ci. Douglas Preston retrace son périple au cœur de la forêt du Honduras aux côtés d'une équipe de scientifiques pour lever le voile sur les mystères de La Cité perdue du dieu singe (Albin Michel).



Enfin, deux polars : Jean-Christophe Rufin. Il signe Le suspendu de Conakry (Flammarion), un polar qui nous plonge dans les coulisses de la diplomatie à l’étranger avec Aurel Timescu, un consul de France désorienté. Le premier volume d'une trilogie.



Caryl Férey. Avec Plus jamais seul (Gallimard), l'écrivain revient avec son personnage fétiche : l'ancien policier borgne et déjanté, Mc Cash.