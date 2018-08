Naipaul, Ondaatje, Tara Westover... La liste de lecture estivale d'Obama

Les quelques derniers jours de vacances sont l'occasion de découvrir de nouveaux livres, ou de rattraper des lectures abandonnées. Barack Obama peut même vous aider, si l'inspiration vous manque : l'ancien président des États-Unis, grand lecteur, a partagé sa liste de lecture estivale, avec 5 ouvrages qui l'ont passionné.

(Charles McCain, CC0)

« Une des choses que je préfère l'été, c'est choisir mes lectures pour les moments où tout se calme un peu, à l'occasion de vacances en famille ou d'un simple après-midi tranquille. » Si, politiquement, Barack Obama n'était pas votre tasse de thé, vous le rejoindrez sans doute sur cette observation. Grand lecteur, l'ancien président a mis de côté 5 de ses lectures pour les partager...

Tara Westover, Educated, Random House : « [L]es mémoires remarquables d'une jeune femme élevée dans une famille survivaliste de l'Idaho, qui se bat désormais pour son éducation tout en portant un regard tendre sur le monde qu'elle laisse derrière elle », indique Barack Obama.

Michael Ondaatje, Warlight, Knopf : Barack Obama n'a pas résisté au dernier livre d'Ondaatje, auteur du Patient anglais, Warlight, qui se déroule juste après la Seconde Guerre mondiale.

V.S. Naipaul, Une maison pour monsieur Biswas, Gallimard : traduit en français par Louise Servicen en 1967, ce roman est l'un des plus connus de Naipaul et « un grand livre sur une enfance à Trinidad et les défis posés par l'identité postcoloniale ».

Tayari Jones, An American Marriage, Algonquin Books : un « portrait émouvant » d'un couple afro-américain, selon Barack Obama, qui doit faire face à des accusations mensongères.

Hans Rosling, Anna Rosling Ronnlund, Ola Rosling, Factfulness, St Martin's Press : comme un symbole d'optimisme, Obama cite cet ouvrage paru en avril 2018, qui assure que tout ne va pas si mal en ce monde si l'on s'attache uniquement aux faits, sans parti pris militant.