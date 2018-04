Nancy, la culture partagée réduite en cendres

Depuis quelques années, les arbres aux livres, bibliothèques gratuites et en plein air, fleurissent dans les rues de Nancy. Le plus récent, la cabine téléphonique « Dylan Pelot », avait été installée le 24 mars dernier. Le concept n’a pas dû séduire tous les habitants du quartier puisqu’elle a été réduite en cendres dans la nuit de mercredi à jeudi, à peine trois semaines après son inauguration...



(Miles Bannan, CC, BY SA 2.0) (Miles Bannan, CC, BY SA 2.0)



C’est une habitante de la rue Lecreulx qui a donné l’alerte au petit matin. Bien que les secours aient réussi à contenir l’incendie, la totalité des livres ainsi que la structure de la cabine ont été détruites.



« Plus que la valeur matérielle, c’est le symbole de la culture gratuite, conviviale et populaire qui a été détruit... on ne comprend pas » s’attriste Michel Rabot, président de l’association nancéienne « La passerelle : une voix d’eau dans le quartier » rapporte



La bibliothèque en autogestion avait été baptisée en l’honneur de son ami, l’artiste Dylan Pelot décédé en 2013. Musicien, photographe, sculpteur, illustrateur et écrivain de littérature jeunesse, il était notamment à l’origine des illustrations de l’album Vincent, le chien terriblement jaune chez KidPocket.

C’était le troisième arbre aux livres de la ville de Nancy après Saint-Epvre et l’arche de la place Charles III. Ils proposent des échanges de livres gratuits aux gens des quartiers et des temps de lecture, de culture et de partage.



L’association La Passerelle a d’ores et déjà porté plainte et compte remplacer la cabine dès que possible.