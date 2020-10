Nancy : Sophie Loubière en résidence d'auteure à la Bibliothèque Stanislas

Photographie : Bibliothèque Stanislas, par Francis Meslet (Bibliothèques de Nancy, CC BY-SA 2.0)

Après Olivier Romac en 2019, les Bibliothèques de la Ville de Nancy accueillent pour la deuxième fois un auteur en résidence. Cette fois, Sophie Loubière, auteure d'origine nancéienne, voit la Bibliothèque Stanislas lui ouvrir ses portes. Un programme a été élaboré autour de cette résidence, qui proposera des rencontres d’auteurs, un atelier d’écriture et des rencontres avec le public pour évoquer son expérience et son parcours.La résidence sera également l’occasion de fédérer des publics ayant un accès réduit à la culture en travaillant avec les bibliothèques de proximité du réseau nancéien et diverses structures culturelles de la ville.« Être associée à la Bibliothèque Stanislas est un merveilleux cadeau. Elle est comme un opéra dont les coulisses sont plus vastes que ses salles de lectures et regorgent de trésors. Un lieu comme une arche, dirigé par une équipe dynamique qui a su créer et entretenir entre ces murs un lien généreux envers ses lecteurs tout en se posant en sanctuaire de silences et de savoirs pour étudiants, enseignants, universitaires ou simples passionnés, attachés au patrimoine, à l’Histoire », indique l'autrice.Le romancier Jean-Bernard Pouy publie le premier roman de Sophie Loubière en 1999 dans la collection Le Poulpe qu’il dirige alors. Suivront dans cette collection quatre ouvrages, dont deux en littérature blanche, Je ne suis pas raisonnable et Pour en finir avec les hommes (Et la choucroute) sous la direction de Richard Millet chez Balland, un recueil de nouvelles chez Librio et un roman policier reprenant le titre d’une de ses émissions à France Inter, Dernier parking avant la plage, publié aux Belles Lettres.En 2011, Sophie Loubière rejoint Fleuve Noir avec L’enfant aux cailloux. Ce thriller psychologique lui apporte une renommée internationale : traduit en langue anglaise dans une vingtaine de pays, l’ouvrage est plusieurs fois primé. Deux ans plus tard paraît Black Coffee, premier volet d’une trilogie américaine au décor envoûtant, l’US route 66. En 2015, c’est un fait historique de la Seconde Guerre mondiale mettant en scène des soldats SS enrôlés dans les Balkans qu'elle révèle dans À la mesure de nos silences. Son dernier titre publié, Cinq cartes brûlées a reçu le Prix Landerneau des lecteurs 2020.La Bibliothèque Stanislas est garante d’un fonds de conservation important, constitué d’ouvrages anciens et précieux, et de documents reçus au titre du dépôt légal des imprimeurs. Elle constitue aussi un fonds plus spécifique entièrement dédié à la Lorraine.La bibliothèque enrichit ce fonds régulièrement depuis plus de deux siècles, mais ce n’est que depuis quelques années qu’elle a développé une politique d’acquisition et de valorisation volontariste tournée vers la création contemporaine des auteurs lorrains, tous domaines confondus (littérature, bande dessinée et littérature jeunesse).