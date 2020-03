Naples : cet hôtel ne prend plus de réservations, mais conseille des livres

Vaincre la solitude

1,8 milliard de personnes confinées dans le monde, une planète qui tourne au ralenti au point que les dauphins sont réapparus dans le port de Cagliari (Sardaigne)… dire que le Covid-19 a changé la donne relève de l’euphémisme. Quant à l’après-pandémie…Dans l’événementiel, dans le tourisme, la période n’a rien de propice : aucune activité n’est possible, les réservations sont au point mort. Et pourtant, il faut se distraire, se divertir, se changer les idées : voyager, autant que faire se peut, depuis son téléphone.Dans cette perspective, le Grand Hotel Europa de Naples a monté une initiative plaisante : le seul service qui fonctionne encore est celui de la réception. Autant recevoir les gens avec le plus de bonne humeur possible. « À une époque où des millions de personnes et surtout des personnes âgées sont contraintes de rester à la maison, souffrant souvent de solitude et d’aliénation, le Grand Hotel Europa de Naples propose ses services en répondant à leurs appels, en les écoutant, et en leur parlant », indique l’établissement.« Pourquoi le faisons-nous ? Parce que nous comprenons que les “premières nécessités” ne reposent pas seulement la nourriture et les médicaments. Parce que nous savons que la solitude peut-être très douloureuse à combattre, mais qu’il suffit parfois de très peu pour ne pas se sentir seul. »Plus qu’un simple hôtel, l’établissement s’est toujours présenté comme une maison familiale : aujourd’hui vidé par la force des choses, il ne cesse cependant de se vouloir accueillant et rassurant.De 9h à 14h, un numéro : + 39 351 7027052. De 15 à 18 h, un autre : + 39 339 3585580.Et ce magnifique mot d’ordre : « Nous sommes là pour vous, disponibles pour vous faire rire, mais aussi prêts à vous conseiller des livres et des magazines qui parlent de Naples et des itinéraires dont, lors de cette quarantaine, vous pouvez commencer à rêver, en attendant. »Bien sûr, tout le monde espère que cela se terminera prochainement, mais d’ici là…via Il mezzo giorno