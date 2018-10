Nathalie Kuperman et François-Henri Désérable en résidence à la BnF

Deux écrivains sont invités par la Bibliothèque nationale de France à découvrir tous les espaces de l'établissement patrimonial, et à rendre compte de leur déambulation dans des textes, mais aussi des prises de vue photographiques et visuelles. En octobre et novembre, Nathalie Kuperman et François-Henri Désérable découvriront donc la BnF.





(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Les écrivains Nathalie Kuperman et François-Henri Désérable sont accueillis en résidence à la Bibliothèque nationale de France durant les mois d’octobre et novembre 2018 : une immersion littéraire et atypique au sein de la Bibliothèque dont ils feront le récit le 14 novembre prochain lors d’une soirée organisée à la BnF, en partenariat avec le festival « Paris en toutes lettres ».

Des salles de lecture aux réserves en passant par les espaces d’exposition, la salle des machines ou les ateliers de restauration, la BnF ouvre ses portes aux deux écrivains, le site Richelieu à Nathalie Kuperman et le site François-Mitterrand à François-Henri Désérable.

Au cours de leurs déambulations dans les espaces publics et secrets de la Bibliothèque, ils ont carte blanche pour retranscrire leurs impressions, par des écrits bien sûr, mais aussi, s’ils le souhaitent, des prises de vues photographiques ou audiovisuelles.

Les deux auteurs feront le récit de cette expérience lors de la soirée organisée en novembre à la BnF, site François-Mitterrand, en partenariat avec le festival « Paris en toutes lettres » et avec le soutien de la Fondation Cino et Simone Del Duca — Institut de France.

Leurs textes paraîtront dans le prochain numéro de la revue de la BnF.

Nathalie Kuperman

Auteure de romans pour adultes (Le contretemps aux éditions Le Serpent à plumes, Rue JeanDolent, Tu me trouves comment, J’ai renvoyé Marta, Petit éloge de la haine, Nous étions des êtres vivants aux éditions Gallimard, Petit déjeuner avec Mick Jagger aux éditions de l’Olivier), Nathalie Kuperman a aussi écrit une vingtaine de livres pour enfants et adolescents et de nombreuses histoires pour la presse jeunesse. Elle est également l’auteur des pièces radiophoniques pour France Culture et de scénarios de bandes dessinées.

François-Henri Désérable

Né en 1987, François-Henri Désérable publie en 2013 Tu montreras ma tête au peuple, qui compte parmi les lauréats du prix du jeune écrivain de langue française. En 2015, paraît Évariste, biographie romancée d’Évariste Galois, prodige des mathématiques mort en duel à vingt ans, prix des Lecteurs de L’Express–BFMTV puis, en 2017, Un certain M. Piekielny, qui part sur les traces d’un personnage de Romain Gary évoqué dans La Promesse de l’aube.