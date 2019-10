Nathalie Marcerou-Ramel nommée directrice de l'Enssib

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Directrice des études et des stages de l’Enssib depuis 2016, Nathalie Marcerou-Ramel, conservatrice générale des bibliothèques, devient donc directrice de l'établissement, remplaçant Yves Alix, en poste depuis 2015.Diplômée de l'université Lyon 2 et passée par l'Enssib, Nathalie Marcerou-Ramel a commencé sa carrière au sein de l'université Lyon 2 en tant que coordinatrice des services aux usagers, avant de devenir responsable de la cellule de coordination du catalogage à la Bibliothèque nationale de France, entre 1996 et 2000.Directrice adjointe de la bibliothèque municipale classée de Saint-Étienne, elle participe ensuite aux négociations documentaires menées par le consortium Couperin, pour les bibliothèques universitaires.Elle entre ensuite au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en tant que cheffe du bureau de la diffusion des savoirs et de la formation professionnelle à la sous-direction des bibliothèques et de l’information scientifique. Avant de rejoindre l'Enssib, elle sera, entre 2010 et 2016, directrice des bibliothèques de l'École normale supérieure.