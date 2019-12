Nathalie Pujo nommée Directrice Adjointe d'Hachette Education

À la suite du départ d’Estelle Dubernard en mai dernier, Nathalie Pujo deviendra Directrice Adjointe d’Hachette Education à compter de février 2020, annonce le groupe Hachette Livre dans un communiqué. C’est donc Sidonie Chollet qui prendra sa place au poste de Directrice opérationnelle d’Hachette Tourisme.



photo d'illustration - ActuaLitté, CC BY SA 2.0





À compter de février 2020, Nathalie Pujo prendra ses fonctions de Directrice Adjointe d’Hachette Éducation. Elle travaillera sous la responsabilité d’Isabelle Jeuge-Maynart, Directrice d’Hachette Education, d’Hachette Board Games et Présidente de Larousse. Elle sera également chargée de représenter Hachette Education au sein de l’association des Éditeurs d’Éducation et auprès de la DEE pour les projets numériques groupe.



Diplômée de l’ESSEC, Nathalie Pujo a effectué toute sa carrière dans les domaines des médias et de l’édition. En 1990, elle est nommée Directrice financière de Philips Media Europe. En 1996, elle rejoint Lagardère Active Radio International où elle a exercé successivement les fonctions de Directrice administrative et financière puis de Directrice générale Adjointe.



Puis, en 2000, elle a été nommée Directrice générale Adjointe pour l’Europe du groupe Infogrames. En 2002, elle rejoint le groupe Hachette Livre comme Secrétaire générale de la branche Éducation. Depuis 2006, elle était Directrice de Hachette Tourisme et Gérante opérationnelle de Cyberterre qui opère le site Routard.com. Nathalie Pujo a été membre du Conseil National du Numérique de 2013 à 2016.



Sidonie Chollet, Directrice opérationnelle d’Hachette Tourisme



Nathalie Pujo étant appelée à devenir Directrice adjointe d’Hachette Éducation en février prochain, l’organisation du management d’Hachette Tourisme est modifiée. Sidonie Chollet sera nommée Directrice opérationnelle d’Hachette Tourisme sous la responsabilité de Catherine Talec, Directrice des départements Hachette Pratique, Hachette Jeunesse Disney, EPA et de La Plage. La direction opérationnelle de Cyberterre continuera d’être exercée par Axel Auschitzky.



Sidonie Chollet, diplômée de l’ESSCA, a commencé sa carrière chez Harlequin, puis a travaillé au sein du groupe Editis avant de rejoindre la Diffusion du groupe Alexandre Hatier comme Directrice marketing. Depuis février 2017, elle était Directrice marketing de Hachette Jeunesse Collections Disney.



Diplômé de KEDGE, Axel Auschitzky a commencé sa carrière chez Lagardère Publicité où il a été ensuite nommé Directeur marketing digital. Il est Directeur opérationnel de Cyberterre depuis septembre 2018.