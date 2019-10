Nathalie Zberro quitte Rivages pour L'Olivier

Le livre de Jean-Paul Dubois, près de 30.000 ventes...

Après le recrutement de Jeanne Grange en mai dernier, cette nomination s’inscrit dans le redéploiement d’une maison restée fidèle à sa vocation initiale : la recherche de nouveaux talents et la publication d’écrivains de premier plan.D’abord assistante d’édition chez Verticales, Nathalie Zberro, 40 ans, a passé huit ans à l’Olivier avant de rejoindre Rivages en 2013 comme responsable de la littérature étrangère.Sa parfaite connaissance du catalogue et des auteurs français et étrangers de l’Olivier, ainsi que son expérience passée au sein du groupe Seuil, lui permettront de trouver rapidement sa place dans une équipe renouvelée.