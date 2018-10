Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur reste le livre préféré des Américains

Le réseau de chaines de télévision PBS avait organisé un grand événement en 8 parties autour de la littérature américaine : celui-ci s'est terminé hier soir avec les résultats d'un grand vote pour élire le livre préféré des lecteurs américains. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, de Harper Lee, est sorti premier du scrutin, suivi par la série de fantasy Outlander (Le Chardon et le Tartan en VF) de Diana Gabaldon et la série Harry Potter de J.K. Rowling.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

The Great American Read fut un grand moment de programmation télévisuelle : une série d'émissions en huit parties, soutenue par une campagne d'information et de publicité nationale vantant les mérites de la lecture et de l'écriture. La dernière émission a été diffusée ce 23 octobre avec, en prime, les résultats d'un grand sondage pour désigner la lecture préférée des Américains.

Sans surprise, le classique To Kill a Mockingbird de Harper Lee, publié en version originale en 1960 et traduit l'année suivante sous le titre Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur par Germaine Béraud pour Le Livre contemporain, en sort grand vainqueur, et ce malgré les polémiques récentes autour du titre et la censure de certains états.

Plus surprenant, la série de fantasy de Diana Gabaldon, Outlander, traduite en français sous le titre Le Chardon et le Tartan par Philippe Safavi pour Les Presses de la Cité et J'ai Lu, ravit la deuxième place à la saga Harry Potter de J.K. Rowling, qui ferme le podium.





100 romans ont été élus par les quelque 4 millions de participants, et la liste intégrale pourra être retrouvée à cette adresse.

1. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee

2. Outlander de Diana Gabaldon

3. Harry Potter de J.K. Rowling

4. Orgueil et Préjugés de Jane Austen

5. Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien

6. Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell

7. La Toile de Charlotte de E.B. White

8. Les Quatre Filles du Docteur March de Louisa May Alcott

9. Les Chroniques de Narnia de C.S. Lewis

10. Jane Eyre de Charlotte Brontë