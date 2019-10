Négocier la vente d'un manuscrit à un éditeur, le rôle de l'agent littéraire

Prochain article : La négociation — partie 2

J’ai coutume de dire qu’on peut juger de la qualité d’un éditeur à la manière dont son offre est rédigée. De même, j’ai remarqué plusieurs fois qu’un mail très long — où l’éditeur s’étend en long et en large sur les raisons pour lesquelles il veut publier l’œuvre pour laquelle il veut vous faire une offre — s’accompagne souvent d’une toute petite offre.En tout cas, force est de constater que, dans la plupart des cas, les « gros » éditeurs ne sont pas gros par hasard. Souvent, leur offre est bien présentée, bien argumentée. On sait pourquoi ils veulent acquérir l’œuvre, comment et quand ils comptent la publier, et à quelles conditions.Leur offre comprend généralement l’ensemble des paramètres permettant de poser les premières bases du contrat :– Dans quel(s) territoire(s) l’œuvre sera-t-elle exploitée ?– En quelle(s) langue(s) ?– Pendant combien de temps ? (Et à partir de quand.)– Quel est le premier tirage envisagé ?– Quel est le prix de vente envisagé ?– Quand l’œuvre sera-t-elle publiée ?– Montant de l’à-valoir versé à l’ayant droit ?– A-valoir sur quel type de droits ?– Quelles royalties l’auteur percevra-t-il ? (C’est-à-dire, quel pourcentage du PPHT de l’œuvre l’auteur touchera-t-il.) Pour quels formats ? Quels sont les paliers ?– Quelles royalties pour les droits numériques ? Sur quelle base sont-elles calculées ? Quels sont les paliers ?– Quid des droits seconds et dérivés ?– Quid des droits étrangers ?– Quid de la provision sur retours ? Quel pourcentage ? Quelle durée ?– Critères permettant de considérer que l’œuvre n’est plus exploitée de manière « permanente et suivie » ?Voici pour les points principaux. Tout cela est à affiner, bien sûr, mais l’essentiel est là. Il arrive que l’on négocie un plan « marketing » visant à promouvoir l’ouvrage, mais c’est assez rare. L’offre peut également comprendre un « bonus » (en cas de sortie d’un film, par exemple, ou si telle quantité d’exemplaires est vendue sur une durée prédéterminée, ou que sais-je encore), mais c’est rare aussi.Dans tous les cas, l’ensemble des « spécificités » propres à l’ouvrage et à son exploitation sont discutées par l’agent et l’éditeur, et se retrouvent dans le contrat.Tout cela peut sembler un peu rébarbatif au néophyte, mais j’avoue que j’aime beaucoup ces moments. L’œuvre commence à vivre sa vie commerciale. L’éditeur et moi la dessinons, la préfigurons. Alors oui, je trouve les négociations émouvantes, parce qu’elles se font à deux, et que nous sommes tous les deux — l’éditeur et moi — penchés sur l’échographie du livre que l’auteur a porté si longtemps en lui, et qui va bientôt sortir au grand jour.Parfois, il y a des allers et retours, des va-et-vient — nous négocions —, et alors on dirait une valse. L’éditeur et moi échangeons des chiffres, des pourcentages, des conditions, des durées. Toutes sortes de paramètres entrent en compte. J’ai l’impression de faire l’amour, c’est très érotique. Et c’est aussi une façon, pour l’agent, de voir à quel point l’éditeur est investi — ou non.