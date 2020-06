Neil Gaiman et Chris Riddel se retrouvent pour un nouveau projet

AUTEUR : Neil Gaiman présente ses excuses

après avoir enfreint le confinement

Crédit photo : nrkbeta CC BY-SA 2.0

« Pirate Stew a commencé au début de 2009, lorsque j’ai griffonné quelques lignes d’un poème sur les sortes d’ingrédients qui entreraient dans un “Pirate Stew” (un ragout de pirate en français) sur un morceau de papier », a déclaré Gaiman.« J’ai gardé le morceau de papier dans mon portefeuille, et au fil des ans je le regardais et me sentais coupable. Mon fils vient d’avoir deux ans, et j’ai pensé que je devrais lui écrire un livre que je pourrais lui lire quand il serait plus âgé. Je me suis souvenu du morceau de papier et je savais qu’il était temps de raconter cette histoire. »L’auteur de De bon présages (traduction de Patrick Marcel aux éditions J’ai Lu) a décrit le livre comme « la plus pirate des aventures pirate ». L’ouvrage mettra en scène un jeune garçon et sa sœur qui se lancent dans une aventure pleine de rebondissements sous une « lune pirate » accompagnée par « la baby-sitter la plus inhabituelle que vous ayez jamais vu ».Prévu pour octobre 2020, l’ouvrage sera illustré par le dessinateur pour enfants Chris Riddell, coauteur des Chroniques du bout du monde (traduction Nathalie Zimmermann aux éditions Milan). Gaiman a déjà collaboré avec Riddell sur des titres tels que L’Étrange Vie de Nobody Owens (traduction Valérie Le Plouhinecou aux éditions Albin Michel) ou encore Coraline (traduction Hélène Collon) souligne The Guardian