Netflix vire les livres en français des bibliothèques de Toronto

La course à la popularité

Au Canada, la langue française a beau être la deuxième langue la plus parlée du pays, elle souffre aujourd’hui d’un certain déclin, accompagné parfois de quelque forme de dédain. Comme le révèle le site ONFR+ , plusieurs milliers de livres en français ne tarderont pas à être retirés des tablettes de gestion de prêts des bibliothèques publiques de Toronto, puis des étagères.L’explication d’une telle purge serait due au faible taux d’emprunt des livres en question. Mais pas que…« On nous a envoyé une note disant que le taux d’emprunt des livres francophones et multilingues avait chuté de 47 % et qu’on devait les enlever immédiatement. Le mémo qu’on nous a envoyé pointait du doigt les plateformes comme Netflix. Actuellement, une bonne partie de nos étagères sont vides… », a confié un employé de la bibliothèque Cedar Dra de Scarborough.Même situation à la bibliothèque de Malvern, où les employés ont été sommés de retirer environ 500 livres en français.Au total, ce serait plus de 26.000 livres qui seraient amenés à disparaitre de l’ensemble des bibliothèques de la ville, soit 18 % de la collection de titres francophones, a affirmé la porte-parole des bibliothèques publiques, Ana-Maria Critchley auprès du site d’actualité.D’après ce que rapporte ONFR+, cette dernière ne s’émeut que peu de la situation, estimant qu’il est « commun » que les anciens objets se voient remplacés par du matériel neuf. Étrange, venant d’une porte-parole d’institutions publiques chargées de valoriser la culture…« Nous avons terminé un processus de révision de trois ans de nos collections francophones et multilingues et nous allons retirer du matériel et fermer certaines collections en raison de leur faible utilisation », a-t-elle indiqué.Affirmant néanmoins que « [s]i certaines collections adultes en français vont fermer, nous conservons en revanche des collections dans 17 succursales plus grandes, où ce matériel circule bien, notamment à la bibliothèque de référence de Toronto et à la bibliothèque centrale de North York ».En contrepartie, Ana-Maria Critchley a annoncé que les livres pour enfants, restant encore populaires auprès du public, seraient amenés à être plus nombreux. Chose que réfutent des personnels des bibliothèques concernées : tout ouvrage francophone sans distinction d’âge, est visé par ce retrait, affirment-ils.Serge Paul, de l’Association des communautés francophones de l’Ontario à Toronto (ACFO-Toronto) qui défend la préservation de la langue française, a fait part de son indignation. Rappelant à la direction des bibliothèques de la ville que c’était aussi à elle de susciter l’intérêt de ses collections.« Les bibliothèques devraient miser sur la communauté et susciter de l’intérêt. Il y a trop peu de choses mises en place. Qu’ils utilisent les réseaux sociaux ! Et moi, je veux voir leurs chiffres pour avoir un véritable état des lieux », soutient M. Paul.« Ce n’est pas logique de s’attaquer aux livres francophones. Il ne faut pas juste regarder les chiffres. Ce n’est pas acceptable. Il y a deux langues officielles au Canada, notre langue est aussi importante que la langue anglaise. Les francophiles aussi empruntent ces livres, c’est vraiment dommage », poursuit-il.Serge Paul appelle à la mobilisation citoyenne pour mettre fin au retrait des livres de langue française dans les bibliothèques. « Nous avons envoyé une lettre au conseil d’administration des bibliothèques de Toronto, mais aussi à l’ensemble des conseillers municipaux de la ville ».