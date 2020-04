Nettoyage à la maison, quand le ménage devient obsessionnel

pascalhelmer CC 0

« Faire le ménage, ranger, nettoyer, astiquer, organiser, c’est devenir Dieu. Peut-être Dieu avec un balai de chiottes à la main dans un F2 de banlieue parisienne, mais Dieu quand même. Dans Le Deuxième Sexe, Simone de Beauvoir a cette phrase terrible : “Elle se mit à faire de l’ordre comme d’autres se mettent à boire.” […] On tire du ménage une sensation de contrôle et de pouvoir rarement égalée, dans la mesure où il est aussi un défi au temps. Une lutte acharnée contre la peur du vieillissement, de la mort, de la dégradation. Il y a une dimension psychanalytique et existentielle du plaisir ménager. Nettoyer, polir, astiquer, faire briller, c’est un combat physique, comme si on gagnait quelque chose sur la matière, qu’on faisait revenir le monde à un état antérieur en inversant la courbe naturelle du temps. »

Ce n’est pas pour rien que le livre de Marie Kondo est la meilleure vente d’Amazon. Ranger : l’étincelle du bonheur publié chez Pygmalion (trad. Laurence Le Charpentier) occupe la première place dans les rubriques Médias, Do-it-Yourself (en anglais dans le texte de la version française) ou encore Réparation de la maison.Le confinement n’y est évidemment pas étranger, bien que le livre ait déjà atteint de belles réussites. En grand format et poche, il cumule près de 70.000 exemplaires écoulés en France, mais au cours des dernières semaines, annonce Edistat, c’est le calme plat. En fait, depuis début 2020, plus largement.Outre-Manche, nous apprend le Guardian , le nettoyage serait également une mode, prenant pour preuve le livre de l’influenceuse-nettoyage — on dit clearfluencer dans la langue de Shakespeare. Avec Hinch Yourself Happy, Sophie Hinchcliffe, forte de plus de 3,3 millions de followers sur Instagram nettoie tout du sol au plafond.Son éditrice, Charlotte Hardman, l’assure : « Il y a des choses qui échappent à notre contrôle, en ce moment. Mais le ménage est quelque chose que nous pouvons faire, non seulement pour rendre la maison accueillante, mais aussi pour nous aider à soulager notre anxiété. Sophie a construit une communauté incroyable où les fans peuvent se sentir connectés et ensemble, en cette période d’isolement. »Et de conclure : « Elle est comme un rayon de soleil. » Qui lave plus blanc que blanc, la preuve :La tendance est bien là : Le Monde est parvenu à publier deux articles sur le sujet du ménage en moins de deux semaines. Et l’autrice Titiou Lecoq revendique dans Slate d’avoir redécouvert « les vertus du ménage ».Le tout avec l’espièglerie de citer son dernier livre, Libérées (Le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale) :En revanche, les conseils de Marie Kondo incitant à jeter ses livres n'ont pas toujours trouvé une oreille attentive ...