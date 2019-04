Nettoyage de printemps dans les meilleures ventes d'Amazon

Enokson, CC BY 2.0



Enokson, CC BY 2.0







Précédemment, les informations détaillées sur le produit établissaient, pour le Classement des meilleures ventes, un ensemble de chaînes de rubriques, de la plus générale à la plus détaillée. Et suivant le positionnement de l’ouvrage, plusieurs chaînes pouvaient apparaître.Désormais, un grand nettoyage de printemps, effectué avec un peu de retard, ne point plus que sur les catégories finales.Prenons, pour exemple, cette histoire de sorcellerie, où un jeune garçon avec une étrange cicatrice se retrouve à intégrer une école de formation de futurs magiciens… Eh bien, comme l’indique désormais la répartition, seuls trois volets sont évoqués : Science-fiction (pour du Harry Potter, c’est à se taper le potterstérieur par terre), Fantasy et magie pour enfants et enfin Fantasy.Effectivement, faire disparaître l’ensemble de l’arborescence semble rendre les choses un brin plus claires pour tout le monde. Et si les utilisateurs avaient pris l’habitude de naviguer dans les catégories parentes, il est toujours possible de retracer son parcours.En revanche, on regrettera avec le Digital Reader cet élagage, qui permettait d’accéder à un ensemble détaillé d’éléments sur la classification du livre…Via The digital reader